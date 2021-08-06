В Greenpeace призвали власти отказаться от биоразлагаемой упаковки

Власти работают над списком изделий, которым предлагается найти альтернативу. Один из вариантов такого списка для Минпромторга подготовил Российский экологический оператор (РЭО). Однако в Greenpeace считают, что предложенные РЭО варианты «не решат проблему мусора в России, а лишь усугубят ее».
Предлагаемые одноразовые варианты из «биополимеров» и «биоразлагаемых полимеров» — это «ложная альтернатива», считают в организации. Как пояснили эксперты Greenpeace, у такой упаковки есть существенные недостатки. Среди них:
В связи с этим в организации предложили отказаться от замены на биоразлагаемые и бумажные товары и упаковку и перейти на многоразовые варианты. Кроме того, в Greenpeace попросили власти стандартизировать внешний вид, способы применения и состав товаров и упаковки, а также оставить открытым список материалов, рекомендованных к ограничению, чтобы его можно было уточнить и дополнить.
В марте 2021 года вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что «нужно не бояться» запретить производство и использование материалов, которые невозможно переработать, в том числе пластика и трудноизвлекаемых материалов. По ее словам, такой запрет может быть введен на горизонте двух лет.
В мае Абрамченко сообщила, что власти приступили к подготовке соответствующих поправок. «Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — сказала она.
По словам вице-премьера, власти планируют вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. «В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое», — отметила она.