12:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Иерусалиме найдены доказательства землетрясения из Библии
Это первая подобная находка.
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Археологи впервые нашли доказательства того, что около 2,8 тыс. лет назад в Иерусалиме действительно произошло описанное в Библии землетрясение.
Древний катаклизм упоминается в первой главе Книги пророка Амоса, а также в Книге пророка Захарии. Древние авторы ссылаются на это событие как на временной ориентир.
Вероятно, землетрясение произвело настолько сильное впечатление на жителей Иерусалима, что о нем хорошо помнили даже спустя 200 лет, когда и была написана Книга пророка Захарии.
Следы этого землетрясения археологи находили в других местах Израиля и соседней Иордании, но не в израильской столице, сообщает The Jerusalem Post.
Недавно исследователи, проводившие раскопки в национальном парке «Город Давида», обнаружили под руинами дома VIII века до нашей эры множество разбитых сосудов и других предметов. Все повреждения указывают на то, что они были погребены под внезапно рухнувшим домом. В это время Иерусалим жил мирной жизнью: здание не могло быть повреждено в результате осады и завоевания.
Позже руины дома использовали, чтобы отстроить здание, но сосуды под ним на удивление хорошо сохранились.
Анна Лысенко
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