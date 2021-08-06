В России ровно месяц от COVID умирают более 700 человек в день

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 792 человек, следует из данных оперативного штаба. Более семисот россиян ежедневно умирают от COVID-19 уже в течение месяца — впервые о таком числе смертей за одни сутки (737) было объявлено во вторник, 6 июля.
Абсолютный рекорд по числу смертей с начала пандемии был зафиксирован 16 июля, когда стало известно, что за предыдущие сутки умерли 799 человек. Вплотную к отметке в 800 смертей подбирался за последний месяц еще дважды (24 и 29 июля), наименьшее же за месяц число смертей пришлось на 12 июля (710).
Наибольшее по сравнению с другими регионами число смертей от COVID-19 в течение всего месяца фиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. За последний день в Москве от болезни умерло 65 человек, в Петербурге — 44. Однако эти показатели гораздо ниже достигнутых в конце июня максимумов (28 июня в столице скончались 124 человека, а в Петербурге 29 июня — 119), более того они являются минимальными почти за два месяца.
Таким образом, общероссийское число смертей от COVID-19 на уровне, близком к рекордному, удержала смертность в провинции.
За последние сутки больше всего смертей от COVID-19 (за пределами Москвы и Санкт-Петербурга) зафиксировано в следующих регионах:
Общее число смертей от COVID-19, по данным штаба, составило 163 301. Однако, по данным Росстата, уже к концу мая 2021 года скончались более 289 тыс. человек с коронавирусом. Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики статистического ведомства. Росстат учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.
Всего за последние сутки в России выявлено 22 660 случаев заражения COVID-19, в том числе в Москве — 2583, в Санкт-Петербурге — 1909, в Московской области — 1394.