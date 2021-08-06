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12:14 (мск), источник: РБК

В России ровно месяц от COVID умирают более 700 человек в день

Начиная с 6 июля в России от коронавирусной инфекции ежедневно умирают более 700 человек. За последний месяц показатель трижды вплотную приближался к отметке в 800 смертей в сутки, но ни разу не достиг ее.

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12:23 (мск)В Москве выявлено 2583 новых случая коронавируса
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Источник: РИА "Новости"

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 792 человек, следует из данных оперативного штаба. Более семисот россиян ежедневно умирают от COVID-19 уже в течение месяца — впервые о таком числе смертей за одни сутки (737) было объявлено во вторник, 6 июля.

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Абсолютный рекорд по числу смертей с начала пандемии был зафиксирован 16 июля, когда стало известно, что за предыдущие сутки умерли 799 человек. Вплотную к отметке в 800 смертей подбирался за последний месяц еще дважды (24 и 29 июля), наименьшее же за месяц число смертей пришлось на 12 июля (710).

Наибольшее по сравнению с другими регионами число смертей от COVID-19 в течение всего месяца фиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. За последний день в Москве от болезни умерло 65 человек, в Петербурге — 44. Однако эти показатели гораздо ниже достигнутых в конце июня максимумов (28 июня в столице скончались 124 человека, а в Петербурге 29 июня — 119), более того они являются минимальными почти за два месяца.

Таким образом, общероссийское число смертей от COVID-19 на уровне, близком к рекордному, удержала смертность в провинции.

За последние сутки больше всего смертей от COVID-19 (за пределами Москвы и Санкт-Петербурга) зафиксировано в следующих регионах:

  • Краснодарский край — 34;
  • Нижегородская область — 28;
  • Ростовская область — 28;
  • Иркутская область — 27;
  • Красноярский край — 24;
  • Пермский край — 24;
  • Московская область — 25;
  • Свердловская область — 22;
  • Пензенская область — 22.

Общее число смертей от COVID-19, по данным штаба, составило 163 301. Однако, по данным Росстата, уже к концу мая 2021 года скончались более 289 тыс. человек с коронавирусом. Методика подсчета смертности, которую использует оперативный штаб, отличается от методики статистического ведомства. Росстат учитывает все летальные исходы после заболевания COVID-19, даже те случаи, когда вирус не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений другого заболевания.

Всего за последние сутки в России выявлено 22 660 случаев заражения COVID-19, в том числе в Москве — 2583, в Санкт-Петербурге — 1909, в Московской области — 1394.

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