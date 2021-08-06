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12:38 (мск), источник: Известия

Глава Минтруда заявил о возвращении безработицы к допандемическому уровню

Уровень безработицы в России стремительно возвращается к допандемическим показателям. Об этом в пятницу, 6 августа, заявил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, темпы снижения уровня безработицы являются «достаточно хорошими».

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«То есть по итогам июня мы на сегодняшний день имеем отметку 4,8%, то есть для достижения целевого уровня, я напомню, что до пандемии уровень безработицы был 4,6−4,7%. Мы уже вплотную подошли к тому показателю, который планировали достичь к концу года», — сказал Котяков в эфире «Россия-24».

19 июля президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России практически вернулся к показателям 2019 года. При этом, по словам главы государства, «многие люди по-прежнему сталкиваются и с трудностями при устройстве на работу».

В конце июня Путин заявил, что в России наметилась тенденция снижения безработицы, и подчеркнул, что вопрос рынка труда принципиален для государства.

Также в июне в Минтруде сообщили, что число зарегистрированных безработных в России за месяц снизилось до 1,292 млн человек. При этом отмечалось, что количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 2134,25 тыс. единиц.

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