12:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тест: Разбираетесь ли вы в пиве?
Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы знаете разные сорта пива
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Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы знаете разные сорта пива
6 августа традиционно отмечается Международный день пива. Этот пенный хмельной напиток имеет множество сортов и видов. Сможете ли вы их распознать? Проверьте в нашем тесте.
Екатерина Гура
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