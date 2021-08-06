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12:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тест: Разбираетесь ли вы в пиве?

Пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы знаете разные сорта пива

6 августа традиционно отмечается Международный день пива. Этот пенный хмельной напиток имеет множество сортов и видов. Сможете ли вы их распознать? Проверьте в нашем тесте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.

Во время загрузки произошла ошибка.
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