13:35 (мск), источник: BBC News Русская служба
Рыбу с «человеческими» зубами поймали в США
В США поймали рыбу с человеческими зубами. Кейпкодский карась, он же овчарка, он же
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Он и поделился фотографией улова в «Фейсбуке». Натан Мартин рассказал, он давно хотел поймать зубастую рыбу, но не ожидал, что в ее пасти будет столько зубов.
«Это была славная охота, и я с нетерпением жду, когда можно будет съесть мой вкусный улов», — поделился он с агентством Макклатчи Ньюс.
Рыба с человеческими зубами — не мутант и не жертва плохой экологии. Кейпкодский карась — таково ее официальное название — обитает в водах Северной Америки, от
Они обычно живут возле каменных свай, причалов, мангровых зарослей, рифов и пирсов и могут вырастать до 91 см в длину и весить до 9,6 кг.
У взрослой рыбы в передней части челюсти расположены четко очерченные резцы. Коренные зубы также растут в три ряда в верхней челюсти и в два ряда в нижней. В задней части челюсти у карася находятся мощные и тяжелые измельчители, которые особенно важны, чтобы дробить панцыри его добычи.
Как и людям, зубы этой рыбе необходимы для перемалывания еды, которая у нее состоит из мелких позвоночных, беспозвоночных и растительной пищи.