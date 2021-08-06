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13:35 (мск), источник: BBC News Русская служба

Рыбу с «человеческими» зубами поймали в США

В США поймали рыбу с человеческими зубами. Кейпкодский карась, он же овчарка, он же рыба-каторжник, он же рыба с овечьей головой, попался на удочку заядлого местного рыбака Натана Мартина.

Источник: JENNETTE'S PIER

Он и поделился фотографией улова в «Фейсбуке». Натан Мартин рассказал, он давно хотел поймать зубастую рыбу, но не ожидал, что в ее пасти будет столько зубов.

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«Это была славная охота, и я с нетерпением жду, когда можно будет съесть мой вкусный улов», — поделился он с агентством Макклатчи Ньюс.

Рыба с человеческими зубами — не мутант и не жертва плохой экологии. Кейпкодский карась — таково ее официальное название — обитает в водах Северной Америки, от Кейп-Код и Массачусетса до Флориды и от Мексиканского залива до Бразилии.

Они обычно живут возле каменных свай, причалов, мангровых зарослей, рифов и пирсов и могут вырастать до 91 см в длину и весить до 9,6 кг.

На серебристом теле рыбы есть пять-семь черных вертикальных полос, поэтому рыбу также называют рыбой-каторжником | Источник: GETTY IMAGES

У взрослой рыбы в передней части челюсти расположены четко очерченные резцы. Коренные зубы также растут в три ряда в верхней челюсти и в два ряда в нижней. В задней части челюсти у карася находятся мощные и тяжелые измельчители, которые особенно важны, чтобы дробить панцыри его добычи.

Как и людям, зубы этой рыбе необходимы для перемалывания еды, которая у нее состоит из мелких позвоночных, беспозвоночных и растительной пищи.

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