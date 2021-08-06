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14:38 (мск), источник: ТАСС

Попова заявила, что требования носить маски на улице в России практически нет

Стоит надеть маску, если массовое мероприятие проходит на улице, сообщила глава Роспотребнадзора.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Носить защитные маски на улице, если это не массовое мероприятие, в РФ не нужно. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я хочу отметить, что россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски. Вот требования по ношению масок на улицах, если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет. Здесь россияне ничего не нарушают. В закрытых помещениях да, это требование остается, оно неизбежно, оно действует в преимущественной части стран на планете», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 201 млн человек, более 4,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 402 564 случая заражения, выздоровели 5 720 353 человека, умер 163 301. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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