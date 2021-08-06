14:38 (мск), источник: ТАСС
Попова заявила, что требования носить маски на улице в России практически нет
Стоит надеть маску, если массовое мероприятие проходит на улице, сообщила глава Роспотребнадзора.
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МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Носить защитные маски на улице, если это не массовое мероприятие, в РФ не нужно. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Я хочу отметить, что россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски. Вот требования по ношению масок на улицах, если это не массовое
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 201 млн человек, более 4,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 402 564 случая заражения, выздоровели 5 720 353 человека, умер 163 301. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.