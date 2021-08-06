14:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Первым NFT-токеном в космосе стала пьеса «Лунный свет» Клода Дебюсси
Мелодию оцифровали и запустили на МКС
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Мелодию оцифровали и запустили на МКС
Компания Artemis Music Entertainment создала первый в мире «космический»
Вместе с космической станцией музыкальный файл пролетел вокруг планеты и вернулся назад. После возвращения его превратили в
Теперь «космический» файл выставят на аукцион, а все средства с его продажи направят в фонд компании, который поддерживает молодых художников и музыкантов.
Екатерина Гура