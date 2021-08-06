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14:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Первым NFT-токеном в космосе стала пьеса «Лунный свет» Клода Дебюсси

Мелодию оцифровали и запустили на МКС

Компания Artemis Music Entertainment создала первый в мире «космический» NFT-токен. Специалисты оцифровали классическую фортепианную пьесу «Лунный свет» Клода Дебюсси, которую затем отправили на МКС.

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Вместе с космической станцией музыкальный файл пролетел вокруг планеты и вернулся назад. После возвращения его превратили в NFT-токен, который стал первым невзаимозаменяемым цифровым объектом, побывавшим на орбите.

Теперь «космический» файл выставят на аукцион, а все средства с его продажи направят в фонд компании, который поддерживает молодых художников и музыкантов.

Екатерина Гура

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