Партии балерины Анны Павловой исполнят на фестивале «Таврида. АРТ»

«140-летний юбилей знаменитой русской балерины Анны Павловой отметят на фестивале “Таврида. АРТ”, который пройдет в Крыму. В рамках гала-концерта 11 сентября выступят солисты Большого, Мариинского и Михайловского театров с фрагментами балетов и хореографическими номерами, которые 100 лет назад исполняла знаменитая балерина и которые в дальнейшем во многом определили развитие мирового и российского балета и стали знаковыми для ее личной судьбы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что будут исполнены фрагменты из балетов «Шопениана», «Лебединое озеро», «Жизель», хореографическая миниатюра «Умирающий лебедь» и другие.
«Имя Павловой еще при жизни балерины стало легендарным. Ей подражали, ею восторгались, в ее честь короли устраивали приемы, а кондитеры назвали ее именем торт. Являясь символом русского балета, она во многом была первооткрывателем своего времени. В нашей программе мы предлагаем зрителям уникальную возможность взглянуть на великую балерину через судьбоносные для нее постановки», — приводятся в сообщении слова художественного руководителя проекта, премьера Мариинского театра Игоря Колба.
Фестиваль «Таврида. АРТ» состоится с 8 по 12 сентября на площадке арт-кластера около города Судак. Уже известно, что в числе хедлайнеров фестиваля будут Manizha, которая с песней Russian Woman (Русская женщина) представляла Россию на конкурсе «Евровидение-2021», Клава Кока, Диана Арбенина, Дима Билан, Полина Гагарина и другие известные артисты.
Планируется, что очно на фестивале будут присутствовать более пяти тыс. участников, однако мероприятия также планируется транслировать онлайн — в 2020 году фестиваль таким образом получил около 19 млн просмотров.
Форум «Таврида» впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция «Таврида» — комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.
Реализация программ арт-кластера «Таврида» входит в национальный проект «Образование». Нацпроект охватывает период с 2019 по 2024 год.