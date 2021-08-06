Врач рассказала об опасности «Дельта»-штамма COVID-19 для беременных

Она уточнила, что в Нидерландах с распространением данного штамма госпитализировано больше беременных женщин, чем во время предыдущих.
«Эти женщины не вакцинированы и не имеют каких-либо сопутствующих заболеваний. Тем не менее, они тяжело заболевают вирусом», — сказала Блуменкамп в интервью изданию Algemeen Dagblad, опубликованном в пятницу, 6 августа.
По ее словам, если беременная женщина заразится «Дельтой», то это может спровоцировать ранние роды. В особенности, уточнила врач, в тот момент, когда женщина будет находиться на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Процессор добавила, что после заражения COVID-19 состояние женщин, беременность у которых до «Дельты» протекала без каких-либо осложнений, резко ухудшается. При этом, по словам Блуменкамп, нередко врачам приходится подключать таких пациентом к ИВЛ.
Медик подчеркнула, что беременные сами должны решать вакцинироваться им или нет, однако они должны быть хорошо информированы о последствиях отказа от прививки.
Ранее в июле эксперты Стратегической консультативной группы ВОЗ по иммунизации (SAGE) отнесли беременность к состояниям, при которых увеличивается риск тяжелого протекания COVID-19 и рекомендуется вакцинация. Специалисты также рекомендовали кормящим матерям продолжать грудное вскармливание детей после вакцинации от коронавируса.
В том же месяце директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что вакцинация от COVID-19 безопасна для беременных и способна предотвратить у них тяжелые последствия от перенесенного коронавируса.
В России в настоящий момент идет масштабная вакцинация от коронавируса, начавшаяся в январе этого года. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».