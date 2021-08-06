Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 6 августаДень Хиросимы, день краха одной из крупнейших империй европейской истории, второй в истории полет в космос, "мягкая посадка" марсохода Curiosity и другие памятные события
Фоторепортажи
7Названы неожиданные научные факты о дружбе
10Названы 10 неожиданных фактов о человеческом мозге
15:13 (мск), источник: Известия

Врач рассказала об опасности «Дельта»-штамма COVID-19 для беременных

Профессор акушерства в Университетском медицинском центре Утрехта в Нидерландах Китти Блуменкамп рассказала о том, что штамм коронавирусной инфекции «Дельта» более опасен для беременных женщин, чем другие штаммы COVID-19.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Она уточнила, что в Нидерландах с распространением данного штамма госпитализировано больше беременных женщин, чем во время предыдущих.

«Эти женщины не вакцинированы и не имеют каких-либо сопутствующих заболеваний. Тем не менее, они тяжело заболевают вирусом», — сказала Блуменкамп в интервью изданию Algemeen Dagblad, опубликованном в пятницу, 6 августа.

Читайте также
Новые выплаты для семей с детьми: Какие суммы можно получить и на что их можно потратить

По ее словам, если беременная женщина заразится «Дельтой», то это может спровоцировать ранние роды. В особенности, уточнила врач, в тот момент, когда женщина будет находиться на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Процессор добавила, что после заражения COVID-19 состояние женщин, беременность у которых до «Дельты» протекала без каких-либо осложнений, резко ухудшается. При этом, по словам Блуменкамп, нередко врачам приходится подключать таких пациентом к ИВЛ.

Медик подчеркнула, что беременные сами должны решать вакцинироваться им или нет, однако они должны быть хорошо информированы о последствиях отказа от прививки.

Ранее в июле эксперты Стратегической консультативной группы ВОЗ по иммунизации (SAGE) отнесли беременность к состояниям, при которых увеличивается риск тяжелого протекания COVID-19 и рекомендуется вакцинация. Специалисты также рекомендовали кормящим матерям продолжать грудное вскармливание детей после вакцинации от коронавируса.

В том же месяце директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что вакцинация от COVID-19 безопасна для беременных и способна предотвратить у них тяжелые последствия от перенесенного коронавируса.

В России в настоящий момент идет масштабная вакцинация от коронавируса, начавшаяся в январе этого года. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Месси Боку: почему легенда мирового футбола покидает «Барселону»
Неденежный знак: в России бум скам-писем с предложением легкого заработка
Путин дал поручения по поддержке граждан с низкими доходами
Попова объяснила, в каком случае можно не носить маски
Что известно о побеге пятерых подсудимых из изолятора в Истре
Россиянин Сидаков выиграл ОИ, победив соперника из Белоруссии
Туристам в Таиланде запретили пользоваться солнцезащитным кремом
Пожары дошли до Древней Греции (фото)
Рядом с черными дырами астрономы заметили зеленых «призраков»
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Gnezdo.ru
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
В Молдове с 1 апреля вводят режим ЧС до 30 мая
Этим гражданам станет проще получить выплаты
Hi-Tech
«Колодец в ад»: что случилось на Кольской сверхглубокой скважине И как легендарный объект выглядит сегодня
Авто
8 самых экономичных и необычных концептов От спидстера-купе до низкого седана и высокого автомобиля-рыбы
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Картинки 852
Обесценивание 649
Почитательные загадки 578
Забавные картинки 483
Леди
Редкое фото молодых Пугачевой и Киркорова обсуждают в сети Снимком поделился фотограф Роман Родин
Дом
Старинный кабинет и беседка: в гостях у 57-летнего Гордона
6 самых красивых рабочих мест
7 признаков квартиры, которую не выйдет продать по хорошей цене
20 суперполезных находок с AliExpress
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь