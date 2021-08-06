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18:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

Подводная Шотландия: снимки аквалангиста Росса Макларена

Росс Макларен совершил более 300 погружений с аквалангом у побережья Шотландии и сделал тысячи фотографий морских растений и животных.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Макларен ныряет примерно раз в неделю в клубе подводного плавания Килмарнок, совмещая свое хобби с повседневной работой — он преподает химию.

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Он неоднократно обследовал воды реки Клайд и морские озера вокруг Обана, Аргайлла и Бьюта.

«Глядя на море и озера Шотландии, по большей части люди видят лишь темную воду и представить себе не могут, сколько всякой живности там живет, — говорит Макларен. — Но морская жизнь Шотландии удивительна и разнообразна. Возможно, столь же красочна, как разные удивительные вещи, которые показывают по телевизору, например, Большой Барьерный риф».

Макларен и его жена научились нырять в 2016 году, накануне предполагаемого визита к Большому Барьерному рифу в Австралии.

Посетить его паре пока так и не удалось, но Макларен уже совершил около 320 погружений на глубине до 25 м в Шотландии.

«Подводная фотография — непростая задача, а я — отнюдь не специалист, — говорит он. — Мое любимое фото — это еще и самая удачная фотография: мне удалось сделать потрясающий снимок трубчатого анемона [ниже], который получился похожим на человеческое лицо из-за течения».

Трубчатый анемон | Источник: ROSS MCLAREN

«Моя самая странная фотография — это пластиковый пакет».

Источник: ROSS MCLAREN

«Издалека казалось, что это чья-то фигура — и был абсолютно уверен, что это красивая большая медуза. Когда она выплыла из темноты, в свете фонаря я увидел надпись “I'm back”. Либо это татуированная медуза, либо просто пластиковый пакет, подумал я, — продолжает Макларен. — К сожалению, теперь я на собственном опыте убедился, как часто морские обитатели принимают пластик за еду».

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Макларен также обнаружил, что дайвинг помогает ему справиться с психическими проблемами.

«Когда я ныряю, несмотря на то, что это считается одним из самых рискованных занятий в мире, я никогда не волнуюсь, — говорит он. — Я знаю, что мысль о пребывании в холодной и темной воде обычно вызывает беспокойство. Я же думаю, что основная причина, по которой дайвинг мне помог, заключается в том, что на 60 минут я отключен от мира, остаюсь только я, мой напарник — и удивительная морская жизнь вокруг нас. Чувствуешь себя невесомым, плывешь в среде, для которой не создан, и единственное, что слышишь — это собственное дыхание».

«Морская жизнь во всем мире нуждается в защите, но я думаю, что именно здесь, в Шотландии, нам нужно делать больше, чтобы защитить этот удивительный мир, скрывающийся под волнами, — считает Макларен. — Многие, вероятно, видели в социальных сетях видео о море пластика в далеких океанах — весь этот мусор вместо красивого пейзажа с бирюзовой водой. Это проблема общая — в том числе и для нас в Шотландии».

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