15:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ныряющим туристам в Таиланде запретили пользоваться солнцезащитным кремом
По словам специалистов, он вредит кораллам.
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Департамент охраны природы Таиланда запретил посетителям морских национальных парков пользоваться некоторыми солнцезащитными кремами во время подводных экскурсий и погружений.
Дело в том, что в некоторых кремах содержатся вещества оксибензон, октиноксат, 4-метилбензилиден камфоры и бутилпарабен, которые являются губительными для кораллов. Они уничтожают их личинки, препятствуют размножению и обесцвечивают рифы.
Всех нарушителей теперь ждет штраф в размере 100 тысяч бат (около 220 тысяч рублей). Правда, как именно власти будут следить за соблюдением этих новых правил — пока неизвестно, пишет Vive.
Екатерина Гура