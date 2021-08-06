16:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
В реку Чикаго выпустили 70 тысяч резиновых уток (видео)
В городе прошло «утиное» дерби.
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70 тысяч резиновых уток «спустили на воду» в Чикаго. Такая необычная акция прошла в рамках «утиного дерби» Chicago Ducky Derby, сообщает UPI.
Уток сбросили с грузовика, выехавшего на мост Колумба днем в четверг, 5 августа. Каждый житель или гость Чикаго мог поучаствовать в дерби и «усыновить» уточку всего за 5 долларов.
Пока утки плыли по реке, наблюдатели яростно болели каждый за свою «птицу». Дело в том, что обладатель утки, которая финишировала первой, получает приз.
Утку можно «усыновить» и позже. На данный момент американцы приютили уже 69994 утки и собрали больше 310 тысяч долларов.
Собранные средства пойдут на проведение Специальной Олимпиады в штате Иллинойс для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями.
Анна Лысенко