Эксперт назвала наиболее подверженные постковидному синдрому группы

«Факторами риска развития постковидного синдрома являются пожилой возраст, женский пол, тяжелое течение инфекции, наличие хронической сопутствующей патологии, а также оксигенотерапия [применение кислорода во время лечения] в остром периоде болезни», — цитирует ее в субботу, 7 августа, «РИА Новости».
Она также рассказала о том, что, по мнению некоторых специалистов, мужчины болеют COVID-19 дольше.
5 августа главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко назвал признаки постковидного синдрома. Это, в частности, снижение работоспособности, быстрая утомляемость, снижение короткой памяти. Врач добавил, что у молодых людей синдром проходит в течение двух месяцев, в то время как у пожилых это может затягиваться на более долгий срок.
При этом врач-терапевт Никита Харлов 3 августа предупредил об опасности постковидного синдрома. Он заявил, что у людей, перенесших коронавирус, могут обостриться такие хронические состояния, как холецистит, панкреатит, синдром раздраженного кишечника. Кроме того, заболевание может оказать влияние и на нервную систему.