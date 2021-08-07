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07:40 (мск), источник: Life.ru

Один россиянин заразил коронавирусом более 1,5 тысячи человек

В то время как в среднем пациент с ковидом при инфицировании стандартным штаммом заражает от двух до трёх человек.

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Источник: AP 2021

В России один человек заразил ковидом полторы тысячи других. О таком зафиксированном случае рассказал руководитель филиала научного центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семёнов. По его словам, это максимальный случай суперраспространения, который зафиксировали в стране.

«В России случай суперсидинга, или суперраспространения, максимально зафиксированный есть, когда один человек заразил сразу 1500 человек», — рассказал Семёнов в беседе с ТАСС.

При этом, согласно статистике, один больной коронавирусом заражает в среднем от одного до трёх человек. В случае с «индийским» вариантом болезни число инфицированных может достигать пяти-шести человек.

«Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей», — пояснил Семёнов случаи суперраспространения.

Как рассказывал Лайф, ранее учёный оценил количество суперраспространителей коронавируса в России. Чтобы их стало меньше, нужно убеждать людей носить маски и соблюдать противоэпидемические меры.

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