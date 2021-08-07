09:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сан-Паулу появился «парящий» над городом стеклянный бокс (фото)
Не каждый решится в него войти.
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В бразильском городе
В самом высоком небоскребе города Mirante do Vale открылась необычная смотровая площадка на 42 этаже. Ее гости могут рассмотреть
Такой аттракцион не для слабонервных, отмечают пользователи соцсетей под снимками смотровой площадки. Но виды с нее открываются действительно потрясающие.
Анна Лысенко
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