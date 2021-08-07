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09:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сан-Паулу появился «парящий» над городом стеклянный бокс (фото)

Не каждый решится в него войти.

В бразильском городе Сан-Паулу открылась новая достопримечательность для тех, кто не боится высоты.

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В самом высоком небоскребе города Mirante do Vale открылась необычная смотровая площадка на 42 этаже. Ее гости могут рассмотреть Сан-Паулу с высоты птичьего полета. Бокс Sampa Sky с прозрачными стенами построен так, будто парит на городом. Посетителям кажется, что они и сами застыли в полете.

Такой аттракцион не для слабонервных, отмечают пользователи соцсетей под снимками смотровой площадки. Но виды с нее открываются действительно потрясающие.

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