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11:02 (мск), источник: ТАСС

МакSим полностью пришла в себя

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Певица МакSим (Марина Максимова) полностью пришла в себя, память в норме, артистка даже шутит и смеется. Об этом сообщается на ее официальной странице во «ВКонтакте».

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек в четком, ясном сознании, смеется и шутит. Все помнит, память отличная, все функции организма в порядке», — сообщили в ее окружении.

3 августа менеджер певицы Маргарита Соколова сообщила ТАСС, что Максим вывели из медикаментозной комы, в которой она провела около полутора месяцев. В тот же день ее сняли с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

11 июня 38-летняя певица начала чувствовать симптомы простуды, о чем она сообщила подписчикам в Instagram, затем у нее поднялась температура до 39 градусов. Ее состояние не улучшалось, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат. 19 июня стало известно, что Максим госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате ИВЛ.

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