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21:43 (мск), источник: ТАСС

В профильном комитете Госдумы заверили, что увеличения рабочей недели не будет

Как отметил первый замглавы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, четырехдневная рабочая неделя — тоже «из области фантазий».

Источник: AP 2021

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Увеличение продолжительности рабочей недели не планируется, заявил в субботу ТАСС первый замглавы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко («Единая Россия»), комментируя соответствующую идею депутата от КПРФ Николая Арефьева.

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«Ерунда, никакого увеличения рабочей недели не будет. Думаю, что и четырехдневная — из области фантазий», — сказал Тарасенко.

Ранее первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев назвал восьмичасовой рабочий день и 40-часовую рабочую неделю «важнейшим завоеванием трудящихся» и заверил, что российское государство не откажется от указанных норм. Другой депутат-единоросс, глава Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, в свою очередь считает идею Арефьева абсурдной.

В субботу первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев (КПРФ) в беседе с URA.RU прокомментировал идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. По словам депутата, сегодня необходимо думать не о сокращении рабочей недели, а о ее увеличении, чтобы «вытащить страну из разрухи».

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