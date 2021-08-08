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18:12 (мск), источник: Российская газета

В ВОЗ оценили, как часто может мутировать коронавирус

Чем больше передача вируса, тем больше возможностей для его мутаций. Об этом «Российской газете» заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

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Источник: AP 2021

«Это не происходит периодически — мутации происходят при каждой передаче и “транскрипции” вирусной РНК. ВОЗ отслеживает варианты, которые появляются, и некоторые из них являются вариантами, вызывающими озабоченность (“альфа”, “бета”, “гамма” и “дельта”). И эта классификация регулярно обновляется на основе мониторинга вариантов, представляющих интерес. Например, “лямбда” является одним из представляющих интерес вариантов, который в настоящее время отслеживается», — рассказала Вуйнович.

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На данный момент, по ее словам, ВОЗ отслеживает, «выталкивает» ли «лямбда» «дельта-вариант», но пока этого не происходит. Но «дельта» практически вытеснил «альфа-вариант».

Представитель ВОЗ подчеркнула, что только вакцинация на данный момент способна защитить человека от агрессивности мутирующего вируса.

«Отмечается, что при высоком охвате иммунизацией уменьшается количество госпитализаций и людей в отделениях интенсивной терапии. Различные производители вакцин опубликовали данные, относящиеся к их конкретным вакцинам, особенно в отношении варианта “дельта” и мы предлагаем изучить их», — добавила Вуйнович.

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