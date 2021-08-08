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10:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли бактерии, которые живут в бетоне

Это открытие может помочь в ремонте бетонных мостов и других сооружений.

Источник: Reuters
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Некоторые виды бактерий настолько выносливы, что выживают в самых неблагоприятных условиях, в том числе в бетоне.

Такое неожиданное открытие сделали микробиологи из Делавэрского университета в США, проанализировав 40 образцов бетона. Часть образцов была из обычной бетонной смеси, а другая часть — из смеси с повышенной устойчивостью к так называемому раку бетона. Он вызывается щелочно-силикатными реакциями из-за воздействия влаги.

Ученые устроили небольшой бетонный «сад» на крыше лаборатории, где образцы находились на открытом воздухе два года, подвергаясь воздействию дождя, снега, ветра, высоких и низких температур. Затем их исследовали под микроскопом и провели анализ ДНК микроорганизмов.

Как оказалось, в бетоне все это время существовала микрожизнь. Самыми распространенными бактериями в этом материале оказались Proteobacteria, Firmicutes и Actinobacteria. Бактерии, обнаруженные в двух типах бетона, практически не различались. Около 50−60% бактерий, вероятно, происходят из сырья, особенно из гравия, пишут микробиологи в исследовании, опубликованном в mSystems.

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Количество бактерий в бетоне то вырастало, то падало в зависимости от сезонных колебаний. Скачки происходили после дождей, когда бактерии получали достаточно питательных веществ.

«Что они едят? Возможно, они поедают трупы других микробов. Если нечего есть, некоторые из них могут образовывать споры или спящие клетки и ничего не делать, пока не пойдет дождь, а затем съедают столько, сколько могут, и снова впадают в спячку», — говорит микробиолог Джули Мареска.

Ученые надеются, что в дальнейшем нестабильные бетонные структуры можно будет определять только по бактериям, которые в них обитают. Более того, бактерии можно будет использовать для ремонта повреждений мостов и дорог. Некоторые из них могут производить карбонат кальция, который подходит для заполнения трещин и пор в бетоне.

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