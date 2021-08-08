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11:30 (мск), источник: РБК

ФСБ рассекретила документы о подготовке Японии к войне с СССР

Федеральная служба безопасности рассекретила документы о подготовке японских военных к войне с СССР, сообщает «РИА Новости». Из архивных материалов следует, что подготовка началась в 1938 году.

Источник: РИА "Новости"

Среди документов, обнародованных ведомством, есть приказ № 70 частям 3-й армии, которая размещалась в Манчжурии на границе с Советским Союзом. Приказ был отдан во время Хасанских боев — серии столкновений летом 1938 года из-за споров о принадлежности территории у озера Хасан и реки Туманная. Также ФСБ рассекретила протокол допроса последнего главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямада, проведенного в декабре 1949 года.

Ямада в январе 1938 года был назначен командующим 3-й армии. Согласно протоколу он признал, что «отдал приказ частям 3-й армии о приведении их к боевой готовности на случай возникновения военных действий с Советским Союзом». По словам Ямады, приказ № 70 «свидетельствует об усилении готовности к войне против Советского Союза», пишет агентство.

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«Войска Квантунской армии для усиления готовности к войне против Советского Союза частью сил выдвигаются для сосредоточения в район восточной границы», — приводит «РИА Новости» выдержку из документа.

С 1944 года Ямада был главнокомандующим Квантунской армией. В 1949-м он стал участником Хабаровского процесса — суда над японскими военными, причастными к разработке бактериологического оружия.

Квантунская армия — военная группировка Императорской армии Японии в годы Второй мировой войны. Армия располагалась на территории Китая, на Квантунском полуострове. В ходе советско-японской войны она была разбита Красной армией.

Война СССР и Японии длилась с 9 августа по 2 сентября 1945 года — в этот день был подписан акт о безоговорочной капитуляции страны. Она стала последней крупной кампанией Второй мировой войны.

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