Минобрнауки не требует обязательной вакцинации студентов от коронавируса

«Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет», — сказал он.
По словам министра, иностранные студенты, у которых имеется полис ОМС, при желании могут привиться.
«Могут пройти вакцинацию за свой счет. Также вакцинацию желающих иностранных студентов за внебюджетные средства могут организовать и сами вузы. Мы, Минобрнауки, такую рекомендацию вузам сделали», — отметил он.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала студентам привиться к началу учебного года.
Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак» — двухкомпонентные, «Спутник Лайт» — однокомпонентный.