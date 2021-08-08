Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Певица МакSим полностью пришла в себя В окружении артистки рассказали, что она уже шутит и смеется
Фоторепортажи
21Победители конкурса iPhone Photography Awards 2021 года
1010 великих империй, которые существовали дольше всего
14:50 (мск), источник: ТАСС

Минобрнауки не требует обязательной вакцинации студентов от коронавируса

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Минобрнауки РФ не требует от студентов в обязательном порядке вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции, в том числе и от иностранцев. Об этом сообщил глава министерства Валерий Фальков в воскресенье в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет», — сказал он.

По словам министра, иностранные студенты, у которых имеется полис ОМС, при желании могут привиться.
Читайте также
Средство от глистов оказалось эффективно против коронавируса

«Могут пройти вакцинацию за свой счет. Также вакцинацию желающих иностранных студентов за внебюджетные средства могут организовать и сами вузы. Мы, Минобрнауки, такую рекомендацию вузам сделали», — отметил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала студентам привиться к началу учебного года.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром имени Чумакова РАН. Препараты «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак» — двухкомпонентные, «Спутник Лайт» — однокомпонентный.

Во время загрузки произошла ошибка.
 10 африканских слов, аналогов которым нет в России
Что ответила снайпер Людмила Павличенко на вопрос, не тяготит ли ее груз убитых врагов
Церемония закрытия Игр в Токио (онлайн-трансляция)
Число случаев COVID в России снижается третью неделю подряд
Винер: гегемония России в художественной гимнастике остановлена
Средство от глистов оказалось эффективно против коронавируса
ФСБ рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР
Вирусы увеличили до «человеческого» размера в 3D-анимации
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Gnezdo.ru
Россиян предупредили об аномальных морозах
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Роднина: надо признать поражение Авериной
Вайцеховская не считает, что сестёр Авериных засудили в финале ОИ
Авто
Какие кроссоверы выбирают россияне: топ-10 моделей (фото) Это самые продаваемые вседорожники на российском рынке
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Обесценивание 665
Почитательные загадки 578
Забавные картинки 505
Забавные картинки 483
Леди
Ксения Бородина развелась с мужем после шести лет брака На финальном заседании их представляли адвокаты.
Дом
Старинный кабинет и беседка: в гостях у 57-летнего Гордона
6 самых красивых рабочих мест
7 признаков квартиры, которую не выйдет продать по хорошей цене
20 суперполезных находок с AliExpress
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь