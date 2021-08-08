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17:33 (мск), источник: ТАСС

Минздрав Вьетнама рассмотрит запрос местной компании на импорт вакцины «Спутник V»

ХАНОЙ, 8 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь поручил министерству здравоохранения республики рассмотреть запрос местной компании Vimedimex на получение разрешения на импорт российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил в воскресенье вьетнамский портал официальной правительственной информации.

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Источник: Reuters

Как отмечается в распоряжении главы правительства, Минздрав должен взять на себя ответственность по решению этого вопроса и координировать действия с соответствующими ведомствами при рассмотрении запроса компании Vimedimex.

По словам представителя Vimedimex, если будут получены все необходимые разрешения для импорта вакцины, то компания намерена закупить 10 млн доз «Спутника V» у базирующейся в ОАЭ корпорации Royal Strategic Partners. Препарат будет использоваться для оказания услуг по вакцинации против коронавируса на коммерческой основе по цене, определяемой министерством здравоохранения.

Vimedimex входит в список из 36 организаций, получивших лицензию министерства здравоохранения на импорт и экспорт, а также услуги по хранению вакцин и лекарств.

«Спутник V» получил регистрацию Минздрава Вьетнама 23 марта этого года. Полученные в ходе вакцинации населения данные регуляторов ряда стран, где одобрен препарат, в том числе Аргентины, Бахрейна, Венгрии, Мексики, Сан-Марино, Сербии, ОАЭ, Филиппин и других, демонстрируют, что «Спутник V» является одной из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

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