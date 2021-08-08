16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Египте «переселили» солнечную ладью Хеопса (видео)
Ее можно будет увидеть в новом музее.
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Знаменитая ладья фараона Хеопса, которая является самой старой и самой большой деревянной лодкой, обнаруженной в Египте, получила новую «прописку».
Теперь артефакт из ливанского кедра длиной больше 43 метров и весом 20 тонн смогут увидеть все желающие в новом Большом Египетском музее в 2 км от пирамид Гизы, сообщает Министерство по делам древностей Египта. До этого лодка хранилась в специально созданном Музее солнечной ладьи недалеко от места ее погребения в Гизе.
Ладью обнаружили в 1954 году в подземной камере под пирамидой Хеопса. Лодка была разобрана на 1224 детали. Консервация и сборка ладьи продолжалась 10 лет. Оказалось, что у нее было 2 каюты, а двигалась лодка с помощью 5 пар вёсел.
Исследователи считают, что на лодке могли перевозить тело Хеопса из Мемфиса в Гизу для погребения. Либо же фараон пользовался ладьей еще при жизни для посещения храмов вдоль нильских берегов. Солнечные ладьи имели в Египте символическое значение: в загробном мире фараон мог плавать в такой лодке по небесной глади вместе с богом солнца Ра.
Перемещение лодки в новый музей заняло 48 часов. Его готовила большая группа специалистов в течение многих месяцев.
Большой Египетский музей откроется для посетителей в конце 2021 года, хотя основные артефакты, в том числе мумии царей и цариц, в него уже перевезли.
Анна Лысенко
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