Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 августаМеждународный день кошки, "день рождения" холодильника, теракт в Московском метрополитене и другие памятные события
Фоторепортажи
1010 великих империй, которые существовали дольше всего
10Названы 10 неожиданных фактов о человеческом мозге
16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Египте «переселили» солнечную ладью Хеопса (видео)

Ее можно будет увидеть в новом музее.

Знаменитая ладья фараона Хеопса, которая является самой старой и самой большой деревянной лодкой, обнаруженной в Египте, получила новую «прописку».

Теперь артефакт из ливанского кедра длиной больше 43 метров и весом 20 тонн смогут увидеть все желающие в новом Большом Египетском музее в 2 км от пирамид Гизы, сообщает Министерство по делам древностей Египта. До этого лодка хранилась в специально созданном Музее солнечной ладьи недалеко от места ее погребения в Гизе.

Читайте также
В Египте обнаружили затонувшие гробницы и древний корабль (фото)

Ладью обнаружили в 1954 году в подземной камере под пирамидой Хеопса. Лодка была разобрана на 1224 детали. Консервация и сборка ладьи продолжалась 10 лет. Оказалось, что у нее было 2 каюты, а двигалась лодка с помощью 5 пар вёсел.

Исследователи считают, что на лодке могли перевозить тело Хеопса из Мемфиса в Гизу для погребения. Либо же фараон пользовался ладьей еще при жизни для посещения храмов вдоль нильских берегов. Солнечные ладьи имели в Египте символическое значение: в загробном мире фараон мог плавать в такой лодке по небесной глади вместе с богом солнца Ра.

Перемещение лодки в новый музей заняло 48 часов. Его готовила большая группа специалистов в течение многих месяцев.

Большой Египетский музей откроется для посетителей в конце 2021 года, хотя основные артефакты, в том числе мумии царей и цариц, в него уже перевезли.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного об археологии

Во время загрузки произошла ошибка.
Олимпийские игры в Токио объявлены закрытыми
Число случаев COVID в России снижается третью неделю подряд
Кубинцам разрешили открывать малые и средние частные предприятия
Винер: гегемония России в художественной гимнастике остановлена
ФСБ рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР
Российский военнослужащий погиб в ДТП в Армении
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Здоровье
Евросоюз массово отзывает продукты из-за опасной добавки Это одна из многочисленных «Е-шек».
Hi-Tech
В Microsoft Edge появится «супер-пупер безопасный режим» (официальное название) Безопасный, но медленный
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Я сел за холст и они засмеялись, начав рисовать
Как стать успешным блогером
Они очень красивая пара, а посмотри на детей: фото
Редкой красоты ребёнок. Не зря столько скрывала
Леди
Ксения Бородина развелась с мужем после шести лет брака На финальном заседании их представляли адвокаты.
Дом
Старинный кабинет и беседка: в гостях у 57-летнего Гордона
6 самых красивых рабочих мест
7 признаков квартиры, которую не выйдет продать по хорошей цене
20 суперполезных находок с AliExpress
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь