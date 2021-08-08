19:45 (мск), источник: ТАСС
EgyptAir запускает семь рейсов в неделю между Москвой и курортами Египта
КАИР, 8 августа. /ТАСС/. Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir запускает с понедельника прямые рейсы между Москвой и курортными городами
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«В рамках постоянных усилий министерства гражданской авиации по активизации воздушного движения и въездного туризма в Египет, а также в связи с возобновлением турпотока из РФ после почти шестилетнего перерыва, EgyptAir объявляет о запуске семи рейсов в неделю из Москвы в
«Первый самолет EgyptAir из Москвы прибудет в аэропорт Хургады завтра, в понедельник, в 09:00», — информирует компания.
Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании «Когалымавиа», летевшего из
В январе 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир, но чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами до сих пор оставалось закрытым. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.
8 июля 2021 года Путин отменил действие указа 2015 года о запрете на полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. 23 июля в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что авиасообщение с курортами Египта по маршрутам Москва — Хургада и Москва —
Пока предусмотрено по пять рейсов в неделю на каждом направлении. Разрешение на них в Росавиации получила авиакомпания «Россия». Для обеспечения безопасности граждан РФ она заключила соглашение с АО «Шереметьево безопасность» на предоставление соответствующих услуг в аэропортах курортных городов. С египетской стороны регулярные рейсы Москва — Хургада и Москва —