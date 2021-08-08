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23:17 (мск), источник: ТАСС

Глава «Вектора» заявил, что пока нет оснований вводить массовую вакцинацию детей от ковида

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Говорить о необходимости массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса даже после сертификации соответствующей вакцины пока безосновательно. Такое мнение выразил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

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Источник: РИА "Новости"

«Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого нет никаких оснований. Дети в целом болеют все равно принципиально легче», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

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При этом Максютов отметил, что необходимо иметь в наличии инструмент защиты детей от коронавируса. «Новые варианты коронавируса могут оказаться еще более чувствительными для детей и более опасными для них», — пояснил он.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России не планируют вводить каких-либо требований по вакцинации детей от коронавируса.

5 июня в Москве стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» среди детей и подростков в возрасте с 12 до 17 лет. Исследование продлится год. Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках Москвы. В ней примут участие 250 человек, их набор начнется в конце лета. По результатам исследования можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

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