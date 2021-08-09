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10:50 (мск), источник: Известия

В ОНФ предложили передавать таможенный конфискат малоимущим

Народный фронт (ОНФ) обратился в Росимущество с предложением передавать нуждающимся гражданам конфискованные таможней товары, которые подлежат уничтожению или не востребованы на торгах в течение определенного периода. Об этом говорится в письме ОНФ на имя главы Росимущества Вадима Яковенко, документ есть в распоряжении «Известий».

Источник: РИА "Новости"

Как отметили общественники, ценные товары уничтожаются партиями, в то время как малоимущие граждане нуждаются в самом необходимом.

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В связи с этим в ОНФ предложили изменить правила и передавать такие товары благотворительным организациям, которые выступали бы операторами по сбору и распределению полученных на безвозмездной основе товаров.

«Не секрет, что бывают случаи, когда транспорт после доставки груза возвращается обратно из точки отгрузки пустым. Почему бы такому транспорту не выполнить общественно полезную работу и не взять безвозмездно на свой борт груз для НКО [некоммерческих организаций]? Мы осознаем, что нет необходимости тратить лишние деньги на транспортировку товара, когда за ту же стоимость его можно приобрести», — рассказали в ОНФ.

При этом уточняется, что в данном случае речь идет о тех товарах, которые не запрещены к реализации и признаны государственной экспертизой годными.

Как отметила начальник управления проектных инициатив ОНФ Елена Мильто, нуждающиеся просят помочь самым необходимым. В частности, речь идет об одежде, еде, обуви и детских уходовых средствах.

Вместе с тем в ОНФ Росимуществу также предложили подумать о передаче товаров, которые не были реализованы в ходе торгов в течение определенного времени, то есть остались невостребованными со стороны коммерческих структур.

Во время загрузки произошла ошибка.
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