10:15 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Пока кровь не грянет
Прививочная кампания привела к дефициту доноров.
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России угрожает дефицит донорской крови, и связано это с массовой прививочной кампанией. Дело в том, что потенциальному донору запрещено сдавать кровь между первой и второй прививкой от COVID-19 и еще месяц после получения второго компонента вакцины. Федеральное
«Вакцинация спутала все наши планы, а светофор неприлично красный» — так начинается призыв ФМБА к донорам, опубликованный в соцсетях в начале августа. Речь идет о «донорском светофоре», который показывает дефицит компонентов крови по аналогии с обычным дорожным светофором: красный цвет означает серьезную нехватку крови, желтый — недостаточное количество, зеленый — наличие крови, а белый — достаточное количество запасов. Такие «светофоры» ведутся каждой региональной службой крови и время от времени «моргают», сообщая донорам, крови какой группы и с каким
Летом традиционно фиксируется «донорское затишье», поскольку люди уезжают в отпуска. Но в этом году добавился новый фактор — массовая прививочная кампания, заявила «Ъ» директор Центра крови ФМБА России, главный внештатный трансфузиолог ФМБА России София Голосова. Она напоминает, что между первой и второй прививкой вакцины от коронавируса нельзя быть донором крови, а после получения второго компонента вакцины человек еще на месяц получает медотвод от донорства, «в первую очередь это необходимо для здоровья самих доноров». Госпожа Голосова подчеркнула, что в ФМБА нет дефицита компонентов крови на выдачу больницам, однако с пополнением запасов есть очевидные сложности. Учреждения ФМБА начали вести сбор крови по субботам для удобства работающих по будням доноров. Медики обзванивают постоянных доноров из своей базы и рассылают им
Говорить о том, что все хорошо, нельзя. Мы никогда не можем предугадать, кровь какой группы и в каком количестве может понадобиться прямо сейчас. Ведь не всегда речь идет только о плановых операциях. Поэтому остро стоит вопрос о том, чтобы доноры приходили к нам сразу после истечения срока после вакцинации.
Часть постоянных доноров уже заболели коронавирусом, а многие опасаются заболеть и поэтому предпочитают не появляться в людных местах, пояснял в конце июля руководитель службы трансфузиологии и клеточных технологий Центра имени Рогачева Павел Трахтман в интервью порталу «Такие дела». Господин Трахтман отмечал, что Центр имени Рогачева должен ежедневно принимать от 45 до 60 доноров, но в начале месяца приходили сдавать кровь всего 20−25 человек.
Почетный донор России, начальник лечебного отдела РНИМУ имени Пирогова Тигран Мурадян отмечает, что говорить следует прежде всего о дефиците доноров. «У нас существует хранилище, есть определенные запасы, но, конечно, их нужно пополнять. Кроме того, есть компоненты крови с коротким сроком годности», — говорит господин Мурадян. По его словам, сейчас массово прививаются работающие граждане средних лет, а именно они являются активными донорами крови. «Мы активировали свои ресурсы. Это и студенты, и наши сотрудники. Благотворительные фонды, конечно, помогли своими призывами. Дефицита мы не допустим», — заверяет почетный донор.
В департаменте здравоохранения Москвы «Ъ» рассказали, что «по сравнению с прошлым годом количество пришедших доноров и совершенных донаций увеличилось», но не пояснили, насколько именно. Говоря о причинах покраснения «донорского светофора», ведомство никак не упомянуло вакцинацию.
«Ъ» направил запросы в несколько регионов, где «донорский светофор» показывает «критический минимум запаса крови». «Никакого дефицита донорской крови у нас нет, мы работаем в штатном режиме, — заявил “Ъ” заместитель главврача республиканской станции переливания крови Башкортостана Рафаэль Зиятдинов.— У нас периодически бывают красные цвета “светофора”, чтобы привлечь доноров нужной группы, которая подходит к концу». «В Приморье нет и не было дефицита даже в 2020 году, когда были введены ограничения на передвижение граждан», — заявили в местном минздраве. В Нижегородском областном центре крови имени Климовой ответили «Ъ», что «количество доноров в регионе превышает количество медицинских учреждений, нуждающихся в компонентах донорской крови и плазмы». В департаменте здравоохранения Воронежской области «Ъ» сообщили, что «запасов достаточно для обеспечения медорганизаций в течение 12−14 дней». В департаменте здравоохранения Белгородской области рассказали, что запасы в регионе «достаточны», однако объемы донорской крови 1-й и 2-й групп некритично снизились в течение последних нескольких дней, их «планируется восстановить в течение ближайших дней». Дефицит отрицают в службах крови Тамбовской, Челябинской, Саратовской и Волгоградской областей, а также Забайкальского края. Главврач республиканской станции переливания крови в Махачкале Хадижат Танкаева заявила «Ъ», что на сайте учреждения «задерживаются» устаревшие данные по дефициту крови, а сейчас в Дагестане нет дефицита компонентов крови.
Тем не менее в ряде других «красных» регионов врачи признают, что уже столкнулись с серьезным дефицитом донорской крови. Как и коллеги в Москве, они видят причины в массовой вакцинации и длительном «карантине» доноров после нее. Об этом, в частности, рассказали сотрудники служб крови Ставропольского и Пермского краев, Ростовской и Ульяновской областей, а также Республики Крым. Городская станция переливания крови Петербурга подтвердила «потребность в донорской крови». Медики запланировали в августе «не менее 15 выездных мероприятий по заготовке крови». В Томском региональном центре крови сообщили, что ситуация с нехваткой доноров наблюдается с июля. Сейчас учреждению требуются «все доноры, особенно все группы резус-отрицательные».
Мария Старикова, Наталия Костарнова, корсеть «Ъ»