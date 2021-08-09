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10:39 (мск), источник: Life.ru

Спорт со скидкой: Как получить от государства доплату за фитнес

С 1 августа гражданам, занимающимся спортом, предоставляется возможность вернуть часть налогов, уплаченных в бюджет. Лайф разбирался, кто и когда сможет получить эти выплаты.

Источник: markusspiske/СС0

Вступивший в действие Федеральный закон № 88-ФЗ установил, что те россияне, кто оплатил физкультурно-оздоровительные услуги, могут сэкономить не только на акциях, которые предлагает компания, продающая абонемент на доступ к занятиям спортом на своей территории, — теперь у них есть возможность вернуть 13% от уплаченной суммы, однако не больше 15 600 рублей.

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Вычет «на спорт» включён в перечень социальных вычетов, которыми могут воспользоваться все россияне. Налоговые правила гласят, что максимальная сумма, с которой будет осуществлён вычет в 13%, — 120 тысяч рублей. То есть если кто-то приобретает абонемент в дорогой фитнес-центр за 130 тысяч, то ему вернут те же 15 600 рублей, а если за услуги будет внесено, например, 50 тысяч, то к возврату будет 6500 рублей.

— Наибольшую пользу от нововведений получат те россияне, которые воспользуются одним из положений этого закона о возможности суммировать для вычета все затраты на физкультурно-оздоровительные услуги гражданина и его детей до 18 лет, — считает начальник аналитического отдела компании «Риком-траст» Олег Абелев.

И действительно, если россиянин объединит в декларации свои затраты на фитнес и оплату спортивных секций своего ребёнка, то его расходы могут быть близки к максимальной сумме вычета, а это неплохая помощь семейному бюджету.

Кто имеет право?

Основных условий, которые необходимы для получения вычета, четыре. Во-первых, нужно быть российским налоговым резидентом. В переводе с официального языка на бытовой это означает, что гражданин, претендующий на вычет, должен проживать на территории России не менее 183 дней в течение года. Во-вторых, до подачи заявления на вычет физкультурно-оздоровительные услуги необходимо полностью оплатить (вариант, когда до окончания абонемента исполнителем услуг гражданину предоставляется рассрочка, не подходит).

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В-третьих, те, кто обращается за вычетом, должны иметь официальный доход, с которого уплачивается соответствующий налог. Граждане, получающие только пенсию и/или пособие, вычет получить не смогут, так как их доход налогами не облагается, а значит, и возвращать им нечего. По схожей логике из перечня тех, кто может обратиться за вычетом, выпадают индивидуальные предприниматели на упрощённой системе налогообложения и самозанятые, так как они не платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

И, наконец, в-четвёртых, компания или индивидуальный предприниматель, у которых были приобретены физкультурно-оздоровительные услуги, должны быть включены в специальный перечень Минспорта (он должен быть сформирован до 1 декабря 2021 года).

Логично предположить, что, скорее всего, в данный перечень войдут крупные сетевые спортивные компании, а вот относительно включения в «нужный список» небольших частных секций и индивидуальных тренеров такой уверенности нет.

Как оформить правильно

Несмотря на то что вычет на спорт уже указан в статье 219 Налогового кодекса РФ, воспользоваться им прямо в 2021 году не получится, так как по факту применить вычет можно только к доходам, которые будут получены начиная с 2022 года. Сделать это можно двумя способами: либо через работодателя, который будет иметь право не удерживать из зарплаты 13% НДФЛ, пока не будет достигнут «лимит» вычета, либо посредством обращения в свою налоговую инспекцию, подав заявление и декларацию по форме 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. В обоих случаях потребуется предоставить договор на оказание спортивно-оздоровительных услуг и чек об их оплате.

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На сегодняшний день пока непонятно, можно ли претендовать на вычет, если оплатить абонемент на спортивные услуги в текущем году, а сама услуга будет предоставлена в следующем, ведь закон уже вступил в силу.

— Согласно правилам налогового учёта, для социального вычета и доходы, и расходы должны быть сделаны в один календарный год, — утверждает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — А значит, зачесть можно только тот период договора, который будет действовать с 2022 года. Возможно, до декабря налоговики внесут какие-то изменения в свои правила, но пока я бы советовал тем, кто заинтересован получить вычет, ориентироваться на те правила, которые действуют сейчас.

То есть получается, что однозначно можно утверждать только то, что воспользоваться своим правом на возврат части налогов смогут граждане, которые приобретут абонемент на спортивные услуги в 2022 году.

— Для нашей налоговой системы ситуация «закон есть, но воспользоваться им пока нельзя», не нова, — считает старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов. — Исходя из личного опыта ведения налоговых дел, я бы советовал россиянам ориентироваться на получение вычета за спорт не ранее 2022 года. При этом, если в ближайшие пять месяцев налоговики не сделают каких-то специальных разъяснений, то, на мой взгляд, выгодно будет подавать заявление именно через работодателя. Тогда возможно будет немного снизить воздействие инфляции, получая какое-то время за счёт вычета более высокий доход. Ведь очевидно, что покупательная способность одной и той же суммы в начале года и в конце разная.

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