05:39 (мск), источник: Life.ru
Учёные объяснили, почему «Спутник V» не приводит к тромбозам
У миллионов привитых в Аргентине и РФ побочные явления не зарегистрированы, в отличие от стран, где применялись препараты от AstraZeneca и Johnson & Johnson.
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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не приводит к загущению крови и тромбозам благодаря особой системе очистки. Об этом рассказали начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов и профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
«После введения вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson бывают случаи коагуляционных нарушений, это проблема со свёртываемостью крови, что может выражаться в тяжёлых проявлениях. У “Спутника” такого нет, разработчики связывают это с созданной эффективной системой очистки вирусов», — объяснил Чепурнов в беседе с Ura.ru. Он уточнил, что учёные убрали из вакцины сопутствующие белки, которые могли бы спровоцировать загустение крови.
Алексей Аграновский добавил, что вероятность тромбозов после введения «Спутника V» ничтожна
«Очистка аденовирусного компонента “Спутника” от посторонней ДНК, белков, обломков клеток культуры, культуральной жидкости и прочего, действительно, очень серьёзная, в четыре стадии. На выходе — чистый аденовирус 26 и аденовирус пятый со вставкой гена S-коронавируса», — объяснил профессор.
Ранее Лайф сообщал, что журнал Nature заявил об эффективности и безопасности «Спутника V».
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название «Спутник V». В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний «Спутника V»: он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.