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05:39 (мск), источник: Life.ru

Учёные объяснили, почему «Спутник V» не приводит к тромбозам

У миллионов привитых в Аргентине и РФ побочные явления не зарегистрированы, в отличие от стран, где применялись препараты от AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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Источник: Reuters

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не приводит к загущению крови и тромбозам благодаря особой системе очистки. Об этом рассказали начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов и профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

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«После введения вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson бывают случаи коагуляционных нарушений, это проблема со свёртываемостью крови, что может выражаться в тяжёлых проявлениях. У “Спутника” такого нет, разработчики связывают это с созданной эффективной системой очистки вирусов», — объяснил Чепурнов в беседе с Ura.ru. Он уточнил, что учёные убрали из вакцины сопутствующие белки, которые могли бы спровоцировать загустение крови.

Алексей Аграновский добавил, что вероятность тромбозов после введения «Спутника V» ничтожна из-за того, что на выходе российские учёные получают чистые компоненты вакцины. Он отметил, что у миллионов привитых в Аргентине и РФ побочные явления не зарегистрированы.

«Очистка аденовирусного компонента “Спутника” от посторонней ДНК, белков, обломков клеток культуры, культуральной жидкости и прочего, действительно, очень серьёзная, в четыре стадии. На выходе — чистый аденовирус 26 и аденовирус пятый со вставкой гена S-коронавируса», — объяснил профессор.

Ранее Лайф сообщал, что журнал Nature заявил об эффективности и безопасности «Спутника V».

Ни одно из 67 государств, где применяется российский препарат, не сообщало о побочных эффектах, отметила автор статьи, в то время как медики неоднократно фиксировали случаи тромбоза после применения вакцин компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название «Спутник V». В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний «Спутника V»: он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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