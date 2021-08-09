Граждане начали экономить на ритуальных услугах

Объем выручки ритуальных агентств по всей России в первом полугодии 2021 года составил 36,9 млрд руб., следует из данных Росстата. Этот показатель вырос всего на 9% по сравнению с тем же периодом 2020 года, когда на ритуальные услуги россияне потратили 34,07 млрд руб. По сравнению со вторым полугодием прошлого года выручка сократилась на 1%. По данным Росстата, в январе—июне 2021 года в стране умерли 1,1 млн человек, что на 16% больше, чем за тот же период 2020 года, когда было зафиксировано 946,6 тыс. смертей.
Существенную разницу между динамикой выручки ритуальных агентств и смертности глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов объясняет снижением средних расходов на погребение: «Если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тыс. руб., то сейчас люди не хотят тратить более 30 тыс. руб.».
Россияне на фоне снижения доходов экономят на дополнительных погребальных услугах, добавляет он. В ГБУ «Ритуал» (обслуживает московские кладбища) сообщили «Ъ», что средний чек в столице не изменился, а выручка учреждения в первом полугодии выросла пропорционально приросту числа умерших в Москве — на 18%.
При этом выросла доля кремаций, что обходится в среднем на 40% дешевле, чем захоронения в землю, уточняет вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин. Так, по его словам, в Санкт-Петербурге уже более 70% усопших кремируют, хотя до 2020 года эта доля не превышала 65%. В целом по стране показатель пока значительно меньше — около 10%, так как не везде есть крематории, говорит эксперт.
Заметное снижение выручки зафиксировано в сегменте оказания мемориальных услуг и услуг по обслуживанию могил, отмечает господин Болтунов. «От организации похорон отказаться нельзя, но установку памятников и оградок можно отложить до улучшения финансового состояния или отказаться от нее вовсе», — поясняет он.
Впрочем, официальные данные Росстата далеко не полностью отражают финансовую картину деятельности похоронных бюро, утверждает Илья Болтунов. По его словам, около 90% рынка находится в серой зоне с расчетами наличными.
В ГБУ «Ритуал» считают, что более 70% доходов частных похоронных организаций остается в серой зоне.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что с учетом неофициальных платежей емкость рынка в 2,5 раза выше: «Значительная часть ритуальных услуг в Москве оказывается таким образом: агенты за 25−30 тыс. руб. покупают информацию о смерти пациента, к примеру, у работников медучреждения, для того чтобы первыми предложить свои услуги по захоронению. Позже эти расходы перекладываются на родственников усопшего».
В условиях роста смертности, формирования очередей в крематориях и нехватки мест на кладбищах неофициальная часть выплат и стоимость агентских услуг выросли, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, считает он. Владимир Родькин, наоборот, отмечает, что наличности при оплате услуг в серой зоне становится меньше, а потребители стали чаще требовать чеки при оплате похоронных услуг. С учетом неофициальных платежей за места на кладбищах фактически можно говорить о росте рынка как минимум на 20−30%, до 140−150 млрд руб., по итогам первой половины 2021 года, подсчитал господин Бурмистров.
Дарья Андрианова