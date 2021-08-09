ГИБДД использует камеры, чтобы наказывать за езду без световых приборов

Производители камер говорят, что технология работает на основе нейросети — и ее можно использовать практически в любом регионе, нужно лишь решение местной Госавтоинспекции. Эксперты настаивают, что система пока слишком сырая и к массовому применению не готова. Отметим, что водителям удалось опротестовать часть вынесенных в Нижнем Новгороде штрафов.
«Ъ» запросил статистику дорожных штрафов в УМВД России по Нижегородской области. Ведомство сообщило, что за два неполных месяца в столице региона было вынесено более 7,3 тыс. штрафов за нарушение правил пользования световыми приборами в светлое время суток. Для этого использовалась камера типа «Азимут-3», комплекс работает с июля на улице Коминтерна в рамках пилотного проекта. Эту информацию «Ъ» подтвердили в региональном минтрансе, добавив, что «прорабатывается техническая возможность» использовать и другие комплексы для фиксации подобных нарушений.
Напомним, что ПДД обязывают водителей в темное время суток включать ближний свет фар, а в светлое — ближний свет или дневные ходовые огни. По ст. 12.20 КоАП нарушителей наказывают штрафом в 500 ₽ В 2014 году тамбовская ГИБДД попыталась штрафовать за «темную езду» на основе данных автоматических комплексов, однако эта практика быстро была прекращена по указанию ГИБДД РФ. Тогда главк заявил, что приборы не были сертифицированы на автоматическое распознавание нарушения.
Столичные власти протестировали технологию проверки фар в 2016 году, но до рассылки постановлений дело не дошло. В конце июня 2021 года тема возникла вновь: ряд СМИ сообщил, что осенью россиян начнут штрафовать за езду без фар (в том числе в Москве) с помощью камер. В ГИБДД это не подтвердили, московские власти также воздержались от комментариев. Новость вызвала широкий резонанс, и 29 июня МВД России выступило с опровержением, заявив, что полиция подобной «правоприменительной практикой» не занимается.
Но примерно в это же время в соцсетях стали появляться сообщения из Нижегородской области — об автовладельцах, получивших штраф с камер по ст. 12.20 КоАП. Один из водителей выложил копию постановления от 19 июля. «Ъ» связался с Максимом (фамилию попросил не называть), он подтвердил подлинность документа. «Ъ» обнаружил еще нескольких оштрафованных — в частности, Марата Тлеуленова и Константина Вальтера. Обжаловать штрафы они не планируют.
Заместитель гендиректора пермской компании «Технологии безопасности дорожного движения» (производитель «Азимут-3») Игорь Гончаров рассказал «Ъ», что комплексы данного типа — с возможностью фиксировать нарушения, связанные с работой световых приборов — применяются в Пермском крае, Оренбургской, Брянской, Тверской, Воронежской областях и других регионах. Но пока лишь в Нижнем Новгороде местное УГИБДД решило выносить штрафы. «Мы всем заказчикам говорим, что такая функция в наших комплексах есть, — рассказал господин Гончаров.— Для определения нарушений используется нейросеть. Камеры наши сертифицированы, так что с правовой точки зрения все легально».
Технологическая возможность определения включенного света фар появилась пять лет назад, рассказали «Ъ» в ассоциации ОКО (объединяет производителей комплексов и операторов систем фотовидеофиксации). «В отличие, например, от определения непристегнутого ремня или разговора по мобильному телефону, фиксация данного нарушения достаточно проста и безошибочна, — говорят там.— Камера “видит” госрегзнак в потоке и выявляет наличие так называемых контрастных зон справа и слева от него. Это и есть признак включенных фар или ходовых огней». Материал направляется для проверки в ГИБДД (для вынесения штрафа или отбраковки).
Помимо «Азимута», подобные нарушения способны фиксировать комплексы «Автоураган», «Стрелка», «Астра-трафик», уточняют в ОКО. Представитель оператора подмосковной системы фиксации нарушений «МВС Груп» говорит, что компания готова к администрированию этого типа нарушений. «Мы уже провели тестирование технологии на дорогах Московской области, — говорят в компании.— Результаты тестов показали высокую безошибочность определения света фар или ходовых огней. Готовы включить функционал, как только получим соответствующие распоряжения от ГИБДД и транспортных властей Подмосковья».
Технология фиксации пока еще слишком сырая, масштабно использовать ее рано, считает юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева. «Большой процент ошибок, — пояснила она.— Многие современные автомобили оборудованы светодиодными фарами, свет которых имеет частоту, отличающуюся от частоты кадров в камере. В результате на некоторых снимках машина будет сфотографирована с выключенными фарами, хотя они были включены». Также эксперт указывает, что зимой и осенью фары могут быть грязными.
Комплексы, способные «видеть» выключенные фары, анализируют изображение либо на основании математической модели, либо с использованием нейросетей, поясняет эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман. После «обучения» на большом массиве фотографий система способна выделять нарушения из общего потока, отмечает он, но «контроль со стороны инспектора обязателен». Господин Шухман отметил также, что фары в современных автомобилях часто «узкие и вытянутые, с четко направленным на дорогу пучком света». «Поэтому в камеру просто может попадать слишком мало света, и она посчитает, что фара выключена, — не исключил он.— Вместе с ней аналогичный вывод сделает и инспектор. Cлепящее солнце осложняет задачу. Водитель потом не докажет, были ли у него включены световые приборы».
Отметим, что ГИБДД Нижегородской области уже отменила 48 таких постановлений. В полиции не рассказали, что стало причиной.
Иван Буранов; Александра Викулова, Нижний Новгород