В Роспотребнадзоре назвали сроки наступления постковидного синдрома

Симптомы постковидного синдрома могут появится даже через несколько месяцев после болезни, сообщила «РИА Новости» заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.
«По данным систематического обзора, опубликованного в июне 2021 года, постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Наиболее часто симптомы постковидного синдрома отмечаются спустя четыре недели», — сказала она.
Эксперт уточнила, что у людей, которые перенесли коронавирус в бессимптомной форме, постковидный синдром может проявиться через месяц.
Признаки постковидного синдрома ранее назвал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, для «длинного COVID» характерны когнитивная дисфункция, забывчивость, быстрая утомляемость, раздражительность и появление панических атак. Пациенты с постковидным синдромом не могут вернуться к качеству жизни, которое у них было до заболевания, в течение двух и более месяцев, отметил главврач.
Такие же сроки назвала в беседе с РБК инфекционист, профессор кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского Елена Мескина.
Среди признаков постковидного синдрома она перечислила также слабость, головные боли и затрудненное дыхание. «Коагулопатия — нарушение свертываемости крови, поражение сосудов может привести к появлению многих неприятных симптомов, в том числе и депрессивному состоянию. Они могут сохраняться довольно долго. После перенесенного ковида люди восстанавливаются до двух месяцев», — сказала эксперт.
В свою очередь в Минздраве заявили, что всем переболевшим COVID-19 необходима реабилитация. Она нужна независимо от того, есть ли у пациентов нарушения жизненно важных функций и насколько они выражены, отметила главный специалист ведомства по медицинской реабилитации Галина Иванова. По ее словам, переболевшие должны обратить внимание на восстановление объема легких и насыщения крови кислородом, возобновление толерантности к нагрузкам и стабилизацию психоэмоционального состояния. Если показатели отличаются от нормы, эксперт посоветовала выполнять дыхательные упражнения, а также заниматься низкоинтенсивной аэробной нагрузкой, например ходьбой.