11:01 (мск), источник: ТАСС
Определены российские субъекты-лидеры по зарплатному неравенству
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Максимальное зарплатное неравенство в России зафиксировано в Москве,
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«Максимальное зарплатное неравенство фиксируется в Москве, где наименее оплачиваемые 10% получают “на руки” около 20 тыс. рублей, а наиболее оплачиваемые 10% зарабатывают 357,5 тыс. рублей (при этом средняя зарплата на крупных и средних московских предприятиях составила 98,2 тыс. рублей после вычета подоходного налога), то есть в 17,9 раза больше. Второе место в рейтинге занимает
Далее следуют Тюменская область (разница в 10,4 раза — 14,1 тыс. рублей против 146,6 тыс. рублей), Сахалинская область (10,4 раза — 25,5 тыс. рублей против 266,2 тыс. рублей), Нижегородская область (разница в 9,9 раза — 11,5 тыс. рублей против 113,4 тыс. рублей), Астраханская область (разница в 9,9 раза — 10,4 тыс. рублей против 102,6 тыс. рублей), Амурская область (разница в 9,7 раза — 15,6 тыс. рублей против 151,1 тыс. рублей), Калужская область (разница в 9,6 раза — 12,3 тыс. рублей против 118,1 тыс. рублей).
При этом, по данным исследования, наименьшая разница в зарплатах фиксируется в Тыве (в 5,9 раза — 16,3 тыс. рублей у наименее оплачиваемых 10% против 95,6 тыс. рублей у наиболее высокооплачиваемых работников), Алтайском крае (6,6 раза — 11,7 тыс. рублей против 76,8 тыс. рублей), Карелии (6,6 раза — 17,1 тыс. рублей против 112,4 тыс. рублей), Мордовии (6,7 раза — 10,6 тыс. рублей против 70,6 тыс. рублей), Чечне (6,9 раза — 10,4 тыс. рублей против 71,7 тыс. рублей), в Камчатском крае (6,9 раза — 29,4 тыс. рублей против 203,3 тыс. рублей), Калмыкии (6,9 раза — 9,6 тыс. рублей против 66,8 тыс. руб.).
Отмечается, что весной 2021 года, на фоне восстановления экономики после острой фазы коронавирусного кризиса, зарплаты 10% самых высокооплачиваемых работников в России составляли 164,7 тыс. рублей, что в 13,5 раза превышает заработки 10% наиболее низкооплачиваемых специалистов, которые составляли 12,2 тыс. рублей.
«Пандемия усугубила зарплатное неравенство. Это произошло не только в связи с тем, что коронавирусный кризис в разной степени повлиял на отрасли и сферы деятельности. Приоритетом российских властей стала минимизация безработицы и сохранение занятости, пусть и ценой низких зарплат. Правительство стимулировало работодателей сохранять штат, однако у бизнеса в условиях кризиса не было возможности держать зарплаты на прежнем уровне. В результате значительная часть работников со средними зарплатами перешла в категорию низкооплачиваемых. Основной же удар пришелся как раз на работников с невысокими заработками», — приводит компания слова президента FinExpertiza Global Елены Трубниковой.
Исследованием было охвачено 104,6 тыс. организаций всех видов экономической деятельности и форм собственности (за исключением малых и микропредприятий). Они предоставляли информацию о дифференциации зарплат за апрель 2021 года.