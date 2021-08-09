07:55 (мск), источник: Om1.ru
Самолёт с омичами на борту экстренно приземлился в Перми
Одному из пассажиров стало плохо.
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Омский аэропорт объявил о задержке рейса «Уральских авиалиний» Москва (Домодедово) — Омск. Самолёт должен был приземлиться в 5:30 по омскому времени. Однако вовремя рейс не прибыл. Оказалось, что самолёт сделал экстренную посадку в аэропорту Перми.
Как сообщает «Новый Омск», одному из пассажиров стало плохо. Через 1,5 часа борт вылетел обратно в Омск. В связи с задержкой изменится время вылета обратного рейса в Домодедово.
Также задерживаются еще два самолета — рейсом из Сочи и Новосибирска.