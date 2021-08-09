Минобрнауки рекомендует перевести непривитых студентов на удаленку

«С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: … принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», — сообщается в рекомендация ведомства. Также отмечается, что вузам следует организовать вакцинацию иностранных студентов за свой счет.
В ведомстве добавили, что высшим учебным заведениям желательно проводить экзамены для привившихся и не привившихся студентов раздельно.
Накануне глава министерства Валерий Фальков заявил, что от студентов не требуется обязательной вакцинации против коронавируса. Он добавил, что что иностранные студенты могут вакцинироваться за свой счет или же пройти ее в вузах, которые за внебюджетные средства могут организовать процедуру.
В минувшем июне Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья предложил вузам пускать на очные занятия только привитых студентов, а также отменить очные выпускные вечера, летние школы и конференции. В ВШЭ тогда заявили, что намерены оставить очное обучение только для студентов с антителами к COVID-19.