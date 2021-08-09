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14:10 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ученые определили причину и угрозы глобального потепления. 195 стран утвердили их выводы

Ученые всего мира завершили многолетнюю диспансеризацию планеты и единогласно поставили диагноз: глобальное потепление идет полным ходом, а его бесспорная причина — человек.

Источник: Reuters

«Нет сомнений в том, что атмосфера, океан и суша нагрелись под воздействием человеческой деятельности», — говорится в эпохальном климатическом отчете, опубликованном в понедельник.

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Без решительного сокращения выбросов мир не выполнит закрепленную в Парижском соглашении цель удержать к середине века глобальное повышение средних температур в пределах 1,5°С по сравнению с доиндустриальным уровнем. Этот потолок будет пробит на 10 лет раньше, уже в 2040-м, предупредили ученые.

А следующий рубеж — потепление на 2 °C, чреватое катастрофическими последствиями, падёт уже до конца этого века, если в ближайшие два десятилетия мы продолжим коптить небо и рубить леса текущими темпами.

Позиция ученых давно известна, и доклады с предупреждениями появляются с завидным постоянством. Однако этот — особенный. И не только потому, что его писали две сотни ученых на основе результатов 14 тысяч научных работ за последнее десятилетие.

Главное — под их выводами подписались почти все страны мира. То, что написано в докладе, теперь является консенсусом не только научного, но и мирового сообщества в целом.
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Теперь у властей 195 стран, одобривших доклад, нет причин ссылаться на скептиков и откладывать сокращение выбросов. И шанс взять на себя повышенные обязательства в этом представится уже через пару месяцев — в начале ноября в Шотландии соберется отложенный на год из-за коронавируса мировой климатический саммит.

С прицелом на него в понедельник и вышел доклад организации IPCC — той самой, что получила Нобелевскую премию мира в 2007 году. Это группа климатических экспертов при ООН, которая с 1990 года провела шесть обследований климата на планете. Нынешнее — шестое — готовилось более 8 лет.

Подписи 195 стран под его выводами делают сегодняшний доклад главным климатическим документом мирового сообщества и отправной точкой в международных дискуссиях о том, как бороться с глобальным потеплением.

Источник: Getty Images

В докладе на 3949 страниц среди прочего написано, что:

  • Минувшее десятилетие было самым жарким за последние 125 тысяч лет.
  • Выброшенных в атмосферу парниковых газов уже достаточно для повышения средней температуры на 1,5°C по сравнению с 19-м веком, но она пока увеличилась на 1,1°C, поскольку частицы копоти от сжигания ископаемого топлива имеют еще и отражающую способность.
  • Текущее воздействие естественных источников потепления климата, таких как солнце и вулканы, ученые оценивают как близкое к нулю.
  • Даже если мир немедленно и резко сократит выбросы, некоторые процессы необратимы на ближайшие столетия, если не тысячелетия — прежде всего это касается температур и уровня океана, а также площади ледового покрова.
  • За время, прошедшее с выхода предыдущего доклада в 2013 году, ученые научились четко определять связь между экстремальными погодными явлениями вроде жары, ураганов и наводнений, и изменением климата.
  • Продолжение глобального потепления чревато еще более суровыми «качелями» между засухой и потопами, холодом и пеклом.
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