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14:10 (мск), источник: Газета.Ру

Певицу МакSим переводят из реанимации в обычную палату

Директор певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала в Instagram, что госпитализированная с пневмонией звезда идет на поправку.

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Уже 9 августа артистку переведут в обычную палату. Когда будет выписка, врачи пока не сообщают, но называют такой благополучный исход редким и уникальным случаем. «Конечно, еще потребуется длительное восстановление. Силы необходимо восполнять, энергии еще недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться. Петь и летать на самолетах ей пока запрещено», — уточнила Соколова.

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Возвращение к пению будет зависеть от самочувствия и процесса восстановления легких.

Артистку госпитализировали с пневмонией в июне, ей сделали ПЦР-тест, который оказался отрицательным.

«11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39», — описывала свои симптомы МакSим, лежа в больнице.

Спустя несколько дней исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. 7 августа она смогла полностью прийти в себя.

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