В Японии появилась традиция отправлять родственникам «младенцев» из риса

У японских родителей появилась новая необычная традиция — «показывать» родственникам мешки с рисом вместо новорожденного ребенка. Родственникам, которые живут далеко и не могут лично приехать и познакомиться с новым членом семьи, теперь отправляют мешки с рисом, завернутые в одеяла, на которых приклеена фотография малыша. При этом посылка весит столько же, сколько и конкретный младенец при рождении.
Идея необычного подарка принадлежит владельцу специализированного магазина риса по имени Наруо Оно. Еще 14 лет назад он придумал такую посылку для своей семьи, когда у него родился сын. Позже мужчина решил предложить идею и своим покупателям, но тогда она не стала популярной. Однако все изменилось во время пандемии, когда были ограничены общение и передвижения. Оно выставил образец посылки-«младенца» на витрине своего магазина и стал местной знаменитостью.
По словам бизнесмена, в этом году он расширил свой ассортимент и начал предлагать пакеты с рисом и на свадьбы. Жених и невеста дарят таких «рисовых детей» со своими детскими фотографиями родителям, чтобы выразить им признательность и уважение, пишет The Guardian. Кроме того, пакеты с рисом отправляют близким родственникам, которые не могут присутствовать на церемонии лично.
Кстати, идея с рисовыми младенцами стала настолько популярна, что в Японии появилось уже несколько фирм, предлагающих такие подарки.