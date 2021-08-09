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16:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Певица МакSим обратилась к фанатам после полутора месяцев комы

Певица Марина Абросимова, больше известная как МакSим, впервые обратилась к поклонникам после выхода из искусственной комы на фоне коронавируса, которая продлилась более полутора месяцев. Певица написала пост в Instagram с благодарностью врачам и всем, кто желал ей здоровья.

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МакSим полностью пришла в себя

«Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала два дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения… Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя», — написала Абросимова. Она поблагодарила врачей московской клинической больницы № 52 за то, что «хоть пока с трудом, но дышит».

19 июня стало известно, что певицу ввели в состояние искусственной комы. МакSим подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, тест на коронавирус был отрицательным. 3 августа она пришла в сознание.

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Широкую известность МакSим получила в середине 2000-х годов после выхода альбома «Трудный возраст».

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