16:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые обнаружили самую маленькую из известных экзопланет
Она в два раза легче Земли
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Астрономы с помощью космического телескопа TESS обнаружили систему L 98−59, расположенную в 35 световых годах от Земли и состоящую как минимум из трех планет. Ученые полагают, что планет может быть четыре или пять — на это указывают некоторые данные. Но пока с помощью телескопа рассмотреть их ученые не смогли.
Зато астрономам удалось изучить две из трех найденных планет. Как следует из доклада, одна из них, скорее всего, тяжелее Земли в 2,5 раза. Эта планета состоит из камней, а полный оборот вокруг своей звезды делает за 23 дня. Кроме того, специалисты полагают, что на ней может быть вода в жидком состоянии.
А вторая из найденных планет, наоборот, совсем крошечная. Она значительно меньше Земли и легче нее в два раза. На данный момент она является самой маленькой из
Екатерина Гура