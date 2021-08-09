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20:46 (мск), источник: Ведомости

Минобрнауки выступило против принудительной вакцинации студентов

Министерство науки и высшего образования считает недопустимым введение ограничений для студентов из-за отсутствия прививки от коронавируса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.

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Источник: РИА "Новости"

«Министерство науки и высшего образования Российской Федерации против принудительного вакцинирования студентов. Недопустимы какие-либо ограничения в образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки», — приводит слова Фалькова пресс-служба министерства.

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Отмечается, что в ближайшее время ведомство организует дополнительные обсуждения этого вопроса с ректорами, преподавателями, студентами и экспертным сообществом.

«В связи с тем, что отдельные положения рекомендаций получили неоднозначную трактовку и вызвали различные истолкования в СМИ, в ближайшее время Минобрнауки России организует дополнительные обсуждения со всеми заинтересованными участниками — студентами, преподавателями, ректорам и экспертным сообществом, в том числе представителями партии “Единая Россия”, поднявшими этот вопрос», — говорится в сообщении.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам переводить на дистанционное обучение студентов, которые не сделали прививку от коронавируса или получили медотвод, сообщало агентство ТАСС со ссылкой на рекомендации министерства.

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