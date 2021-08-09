Гейтс опустился на пятое место в рейтинге богатейших бизнесменов после развода с женой

Основатель Microsoft Билл Гейтс опустился на пятое место в рейтинге богатейших людей мира, сообщает американский Forbes. Его состояние, по оценке издания, составляет $129,6 млрд. Четвертую позицию теперь занимает глава Facebook Марк Цукерберг.
Гейтс потерял позицию в рейтинге спустя несколько дней после официального развода со своей женой Мелиндой. Вскоре после развода компания Cascade Investment, которая управляет инвестициями миллиардера, перевела его бывшей супруге акции на общую сумму почти $2,5 млрд.
Ранее Мелинда Френч Гейтс уже получила от Cascade Investment ценные бумаги более чем на $3 млрд. Таким образом, ее состояние прибавило по меньшей мере $5,7 млрд, писал Bloomberg. При этом, как отмечало агентство, Мелинде могли достаться и другие активы: детали того, как именно Гейтсы решили разделить нажитое за 27 лет брака имущество, содержатся в контракте, который суд в Вашингтоне утвердил на прошлой неделе. Однако они не раскрываются.
Билл и Мелинда Гейтс анонсировали свой развод в мае. Гейтс объяснил решение расстаться тем, что он и Мелинда больше не видят возможности «расти вместе как пара на следующем этапе жизни». Гейтс также договорился с бывшей супругой о том, что она покинет их общий благотворительный фонд в случае, если после развода они не смогут работать вместе. Позднее миллиардер отметил, что они с Мелиндой все еще включены в работу фонда и попробуют «сохранить это партнерство».
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