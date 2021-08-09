21:58 (мск), источник: ТАСС
Правительство Нидерландов бесплатно раздаст тесты на коронавирус всем желающим
ГААГА, 9 августа. /ТАСС/. Все домохозяйства в Нидерландах смогут бесплатно получить по два теста на коронавирус. Об этом объявил на
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По его словам, все 8 млн домохозяйств получат в этом месяце письма с соответствующей инструкцией. Таким образом голландские власти хотят подтолкнуть людей к самостоятельному тестированию после отпуска, перед возвращением на работу или началом учебы. «Надеюсь, что многие люди воспользуются это возможностью и проверятся на наличие коронавируса, —
Тесты также будут бесплатно раздаваться в учебных заведениях и семьям с низким доходом. В случае положительного результата людям рекомендуется сдать повторный тест в созданных по всей стране центрах тестирования и вакцинации.
Ранее газета Trouw сообщила, что большая часть из 38 млн тестов, закупленных Министерством здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов, остается не использована, а срок их годности подходит к концу.
С призывом делать тесты выступил в понедельник также исполняющий обязанности
Большинство мер было отменено или ослаблено в Нидерландах 26 июня, когда число заражений, госпитализаций и летальных исходов шло на спад. Затем цифры вновь пошли вверх, достигнув пика в 10−11 тыс. случаев заражения в день в середине июля. На этом фоне правительство возобновило действие ряда ограничений, закрыв дискотеки и ночные клубы и разрешив кафе, барам и ресторанам работать лишь до полуночи. В настоящее время в стране выявляется 2−3 тыс. случаев заражения в день.