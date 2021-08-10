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03:12 (мск), источник: ТАСС

СМИ: крупнейшая в мире сеть кинотеатров позволит покупать билеты за криптовалюту

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC Theatres начнет принимать криптовалюту Bitcoin в качестве средства оплаты за билеты. Об этом сообщил в понедельник интернет-потрал Wrap.

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Источник: AP 2021
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По его сведениям, на брифинге для инвесторов после публикации квартальной отчетности глава AMC Адам Арон заявил, что возможность расплачиваться биткойнами появится к концу этого года. Компания, которая владеет порядка 1 тыс. кинотеатров в США и Европе, надеется, что подобная мера поможет увеличить продажи в сложный для индустрии развлечений период пандемии.

По итогам второго квартала текущего года убытки AMC составили $344 млн, компания смогла возобновить работу всех своих кинотеатров только в конце июня этого года.

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