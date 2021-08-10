МЧС создаст «карты спасения» для каждой машины на случай ДТП

В МЧС разрабатывают новый ГОСТ, который будет регулировать «карту спасения» — индивидуальную инструкцию для каждого автомобиля, содержащую рекомендации для экстренных служб, как обращаться с машиной в случае аварии при спасении людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ГОЧС) МЧС России.
«Он [разрабатываемый ГОСТ] определяет общие требования к кодификации, маркировке и идентификации “карты спасения” всех транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации. “Карта спасения” (своего рода инструкция) будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии», — сказали в институте.
Во ВНИИ ГОЧС также пояснили, что индивидуальная для каждого автомобиля «карта спасения» нужна, поскольку появляется много новых машин, в том числе гибридных, оснащенных альтернативными источниками питания. Это существенно затрудняет работу спасателей во время ДТП, так как им не всегда известны конструктивные особенности каждого авто.
Кроме того, при работе с попавшими в ДТП машинами появляются новые ограничения, связанные не только со спасением пострадавших, но и с организацией безопасности самих спасателей, отметили в МЧС. В результате «возможно увеличение времени спасательной операции, в том числе время деблокировки пострадавших и оказания им первой помощи», пояснили в ведомстве.
Например, распространение электроавтомобилей уже ставит перед спасателями и пожарными такие вопросы, как проведение аварийно-спасательных работ с учетом параметров высоковольтной силовой установки бортовой сети машины, условия тушения аккумуляторных батарей и исключения возможности повторного возгорания.
Поэтому спасатели должны еще сразу по прибытии на место аварии, до начала спасательных работ, определить, какой автомобиль пострадал, и знать все о его конструктивных особенностях, отметили в МЧС. «Это позволит эффективнее воспользоваться “золотым часом” — временем, когда есть реальная возможность для спасения жизни пострадавших», — заключили в ведомстве.
В июле МВД предложило отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов. Как пояснил глава ГИБДД Михаил Черников, в ряде регионов не выполняются требования по обеспечению населения пунктами техосмотра. В то же время в соответствии с правилами дорожного движения водитель в любом случае должен перед выездом проверить исправность своего транспортного средства. В связи с этим в МВД предложили отменить обязательный техосмотр легковушек, находящихся в собственности физлиц.
В МВД также отметили, что стоит проработать и стимулирующие меры для владельцев этой категории транспортных средств, чтобы они добровольно проходили техосмотр. Среди предложенных мер — понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО.
Мария Лисицына, Виктория Полякова.