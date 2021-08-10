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11:08 (мск), источник: N + 1

Пост в фейсбуке помог спасти редкого полосатого зайчонка

Детеныша изъяли у пытавшегося продать его фермера и выпустили на волю.

Источник: KSNP

Специалисты по охране природы спасли детеныша очень редкого полосатого зайца с Суматры, которого поймал и хотел продать через фейсбук индонезийский фермер. После краткой реабилитации зверька выпустили в одном из национальных парков острова. Как отмечается в пресс-релизе природоохранной организации Fauna & Flora International, полосатые зайцы настолько скрытны, что немногие зоологи видели их. К сожалению, в наши дни этот вид, который обитает лишь в суматранских лесах, сильно страдает от их вырубки.

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Отряд зайцеобразных (Lagomorpha) включает около ста современных видов. Многие его представители широко известны, например, зайцы из рода Lepus или домашние кролики (Oryctolagus cuniculus domesticus). Однако о других даже зоологи почти ничего не знают. Например, полосатый заяц (Nesolagus netscheri), который обитает исключительно на индонезийском острове Суматра, очень редко попадается на глаза ученым. Так, впервые сфотографировать живого представителя данного вида удалось лишь в 1997 году.

Международный союз охраны природы относит полосатого зайца к видам, для определения статуса которых недостаточно данных. Тем не менее численность данного вида, скорее всего, сокращается, в первую очередь из-за быстрого уничтожения суматранских лесов. Охота долгое время не считалась большой угрозой для полосатых зайцев, поскольку местные жители не едят их из-за невкусного мяса. Однако этих зверьков иногда случайно ловят петлями во время охоты на других животных, а затем продают как экзотических питомцев. Один из таких случаев зоологи зафиксировали в 2018 году, когда в группе в WhatsApp появилось сообщение о продаже сначала детеныша полосатого зайца, а потом взрослой особи. К сожалению, оба животных, пойманных во время охоты с петлями на мунтжаков, умерли в течение нескольких дней. Специалисты смогли получить от продавца лишь их тушки, одна из которых стала основой для первого научного описания молодого полосатого зайца.

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В этом году сотрудники природоохранной организации Fauna & Flora International и расположенного на юге Суматры национального парка Керинчи-Себлат столкнулись с похожей ситуацией. Они получили сведения, что на одной из страниц в фейсбуке (а эта социальная сеть часто используется для торговли дикими животными, в том числе охраняемыми) появилось объявление о продаже детеныша полосатого зайца. Специалистам удалось быстро вычислить продавца и забрать животное. Оказалось, что зайчонка поймал местный фермер, который заметил его около сильно разлившейся реки на границе национального парка. Поскольку мужчина согласился отдать зайца специалистам, он не понесет наказания.

Обследование показало, что у юного зайца немного поврежден бок, поэтому его поместили в безопасное место и некоторое время держали в неволе. Когда детеныш достаточно окреп, его выпустили на территории парка Керинчи-Себлат — в тех местах, где, по данным фотоловушек, встречаются его сородичи. По словам сотрудников Fauna & Flora International и их коллег из национального парка, оказавшийся на воле зайчонок быстро освоился и начал есть листья.

Высока вероятность, что национальный парк Керинчи-Себлат — один из последних оплотов полосатых зайцев. Здесь этот вид находится под достаточно надежной защитой. Хотя основное внимание в парке уделяется крупным видам, таким как тигры и азиатские слоны, от охраны лесов и борьбы с браконьерскими петлями выигрывают и такие мелкие животные, как зайцы.

Ближайший родственник полосатого зайца — аннамский заяц (Nesolagus timminsi) (иногда его также называют кроликом), который обитает в горах на границе Вьетнама и Лаоса. Считается, что два этих вида разошлись около восьми миллионов лет назад. Аннамский заяц, как и полосатый, очень редок и скрытен: так, зоологам лишь несколько лет назад впервые удалось поймать представителя данного вида.

Сергей Коленов

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