11:08 (мск), источник: N + 1
Пост в фейсбуке помог спасти редкого полосатого зайчонка
Детеныша изъяли у пытавшегося продать его фермера и выпустили на волю.
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Специалисты по охране природы спасли детеныша очень редкого полосатого зайца с Суматры, которого поймал и хотел продать через фейсбук индонезийский фермер. После краткой реабилитации зверька выпустили в одном из национальных парков острова. Как отмечается в
Отряд зайцеобразных (Lagomorpha) включает около ста современных видов. Многие его представители широко известны, например, зайцы из рода Lepus или домашние кролики (Oryctolagus cuniculus domesticus). Однако о других даже зоологи почти ничего не знают. Например, полосатый заяц (Nesolagus netscheri), который обитает исключительно на индонезийском острове Суматра, очень редко попадается на глаза ученым. Так, впервые сфотографировать живого представителя данного вида удалось лишь в 1997 году.
Международный союз охраны природы относит полосатого зайца к видам, для определения статуса которых недостаточно данных. Тем не менее численность данного вида, скорее всего, сокращается, в первую очередь
В этом году сотрудники природоохранной организации Fauna & Flora International и расположенного на юге Суматры национального парка
Обследование показало, что у юного зайца немного поврежден бок, поэтому его поместили в безопасное место и некоторое время держали в неволе. Когда детеныш достаточно окреп, его выпустили на территории парка
Высока вероятность, что национальный парк
Ближайший родственник полосатого зайца — аннамский заяц (Nesolagus timminsi) (иногда его также называют кроликом), который обитает в горах на границе Вьетнама и Лаоса. Считается, что два этих вида разошлись около восьми миллионов лет назад. Аннамский заяц, как и полосатый, очень редок и скрытен: так, зоологам лишь несколько лет назад впервые удалось поймать представителя данного вида.
Сергей Коленов