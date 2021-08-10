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13:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые создали самый твердый в мире стекловидный материал

Его смогут применять в электронике.

Природные алмазы | Источник: Reuters

Ученые из Китая в сотрудничестве с коллегами из России, США, Швеции и Германии разработали стеклоподобный материал, который по твердости не уступает алмазу и может проводить электричество.

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Свое изобретение они назвали «сверхтвердым, сверхпрочным, полупроводниковым» синтетическим углеродом, говорится в статье, опубликованной в National Science Review.

Исследователи создали новый материал, подвергнув молекулу углерода, известную как бакминстерфуллерен, воздействию давления, которое в 246 тысяч раз превышает атмосферное. Затем образцы сильно нагрели.

При температуре 1,2 тыс. градусов Цельсия ученые получили стекловидное аморфное вещество твердостью около 113 гигапаскалей. При этом твердость алмазов колеблется от 62 до 150 ГПа.

Пока не до конца понятно, в каких сферах можно будет применять новый материал. Скорее всего, его смогут использовать в электронике, которая должна выдерживать экстремальные условия окружающей среды.

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