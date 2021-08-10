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13:50 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Зарубежные СМИ: Насколько распространился в мире «лямбда»-штамм COVID-19?

«Лямбда»-штамм COVID-19 захватил Южную Америку и теперь стремительно захватывает другие части света. Ученые признают, что поначалу недооценили агрессивность новой мутации коронавируса. Причем выяснить истинные масштабы распространения «лямбды» оказалось невозможным: как выяснилось, некоторые страны скрывают появление этого штамма на своей территории. Об этом сообщают международные СМИ, все подробности — в обзоре иностранной прессы на «Ъ FM».

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Источник: Reuters

Прошел ровно год с того момента, как ученые впервые зарегистрировали штамм «лямбда». За это время из единичного случая, обнаруженного в Перу, вариация распространилась по 29 странам мира, пишет Newsweek. Больше всего тестов с подтвержденной «лямбдой» зафиксировано в странах Южной Америки, но мутант также перебрался в США и Европу. Штамм зафиксирован в Канаде, Франции, Испании.

При этом наступает он с впечатляющей скоростью: еще в декабре в Перу на долю приходилось «лямбды» 0,5% заражений, а сейчас она подтверждается в 90% случаев.
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В Соединенных Штатах этот штамм пока редкость и не может конкурировать по охвату с вариантом «дельта», отмечает CNN. Но медики говорят, что недооценивать его нельзя. Очевидно, что «лямбда» более заразна, чем исходный вирус SARS-CoV-2, и пока она не научилась сопротивляться антителам, которые дает вакцина.

Но не исключено, что в скором будущем штамм научится обходить контрмеры. Исследования медицинской школы при Нью-Йоркском университете уже подтвердили, что «лямбда» имеет лишь умеренную устойчивость к антителам. Испытания проводились с вакцинами разных разработчиков. Хуже других показал себя препарат от Johnson & Johnson. Вакцины от Pfizer и Moderna пока работают, уточняет CNN.

Газета The Detroit News составила краткий обзор по всем штаммам коронавируса — от «альфы» до «лямбды». Издание уточняет, что эта последняя мутация занесена ВОЗ в категорию «вызывающий интерес». Ученые должны изучить мутацию в S-белке, который придает вирусу характерные очертания и нужен для проникновения в клетку.

Про одну мутацию, которая есть у варианта «лямбда», известно, что из-за нее антитела переболевших хуже нейтрализуют вирусные частицы.

Другая мутация расположена в том же месте генетического кода, что у варианта «дельта», но отличается от нее.

Не исключено, что ВОЗ перенесет «лямбду» из категории «интересных» в категорию «вызывающих озабоченность». Но изучение мутации затрудняется отсутствием полной информации. Как пишет The Daily Beast со ссылкой на свои источники, власти Японии не стали обнародовать информацию об обнаружении зараженного «лямбда»-штаммом.

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Обычно о таких случаях заявляют незамедлительно, но министерство здравоохранения Японии внесло эти данные в ежедневные отчеты только спустя пару недель после выявления и только после настойчивых запросов журналистов. «Лямбда» подтвердилась 20 июля у пассажирки из Перу, но власти не стали афишировать это событие из опасений навредить имиджу Олимпиады, полагает издание. Инфицированную женщину не пропустили дальше аэропорта, и власти заверяют, что в Токио штамм не проник.

The Daily Beast напоминает, что у Японии есть богатый опыт по сокрытию и искажению данных в угоду потребностям правящей власти. Упоминаются несколько случаев, начиная с 1980-х годов и заканчивая совсем недавним эпизодом в 2018-м. Тогда чиновники настолько увлеклись фальсификацией документов, что даже пропустили отчет по здравоохранению, в котором сказано, что японцы работают более 24 часов в день.

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