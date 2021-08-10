Эксперт: каждый пятый молодой человек в России сталкивается с постковидным синдромом

«По статистике, каждый пятый молодой человек имеет постковидный синдром в той или иной форме, человек старше 50 лет — каждый второй», — сообщил эксперт.
Постковидный синдром может иметь различные проявления. «Мы имеем отсроченные осложнения. Самые легкое — это потеря обоняния, а так — отсроченные инфаркты, отстроченные инсульты, отсроченные поражения органов вплоть до удаления. Снижение толерантности к нагрузкам, человек больше не может подняться на 4−5-й этаж, как раньше поднимался, не может длительно выносить физические нагрузки, то есть работоспособность его падает, особенно на тяжелых производствах», — рассказал врач.
Кроме того, добавил он, у пациентов также может наблюдаться нарушение зрения, варикозное расширение вен, в том числе тромбы в конечностях, в сетчатке, микротромбы в головном мозгу.
«К сожалению, эти все нюансы как следствие коронавируса нарушают качество нашей жизни. При этом у людей, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, единичные такие случаи постковидного синдрома [встречаются], в отличии от тех, кто не вакцинировался. Прививка помогает, спасает от постковидного синдрома», — заключил он.
Тимаков отметил, что самая главная опасность коронавирусной инфекции в том, что человек может не понимать, что он болен, но при этом коронавирус уже размножается у него в организме и поражает органы.