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14:49 (мск), источник: ТАСС

Эксперт: каждый пятый молодой человек в России сталкивается с постковидным синдромом

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Каждый пятый молодой человек сталкивается с постковидным синдромом после перенесенного заболевания, при этом среди людей старше 50 лет — каждый второй. Об этом во вторник сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести FM».

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Источник: РИА "Новости"

«По статистике, каждый пятый молодой человек имеет постковидный синдром в той или иной форме, человек старше 50 лет — каждый второй», — сообщил эксперт.

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Постковидный синдром может иметь различные проявления. «Мы имеем отсроченные осложнения. Самые легкое — это потеря обоняния, а так — отсроченные инфаркты, отстроченные инсульты, отсроченные поражения органов вплоть до удаления. Снижение толерантности к нагрузкам, человек больше не может подняться на 4−5-й этаж, как раньше поднимался, не может длительно выносить физические нагрузки, то есть работоспособность его падает, особенно на тяжелых производствах», — рассказал врач.

Кроме того, добавил он, у пациентов также может наблюдаться нарушение зрения, варикозное расширение вен, в том числе тромбы в конечностях, в сетчатке, микротромбы в головном мозгу.

«К сожалению, эти все нюансы как следствие коронавируса нарушают качество нашей жизни. При этом у людей, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, единичные такие случаи постковидного синдрома [встречаются], в отличии от тех, кто не вакцинировался. Прививка помогает, спасает от постковидного синдрома», — заключил он.

Тимаков отметил, что самая главная опасность коронавирусной инфекции в том, что человек может не понимать, что он болен, но при этом коронавирус уже размножается у него в организме и поражает органы.

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